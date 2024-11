Kylian Mbappé va faire le ménage chez les Bleus

Dans : Equipe de France.

Par Hadrien Rivayrand

L'équipe de France peine à montrer un visage convaincant depuis quelques mois maintenant. Le niveau de jeu affiché est inquiétant et pour beaucoup, Kylian Mbappé est concerné.

Les hommes de Didier Deschamps ont donné un visage bien terne jeudi dernier en Ligue des Nations face à Israël. Il faudra faire bien mieux contre l'Italie pour prendre la première place du groupe, même si l'équipe de France verra tout de même les quarts de finale de la compétition. Didier Deschamps n'échappe pas aux critiques, lui dont certains choix ne sont pas du tout compris. Et ça ne date pas d'hier... D'ailleurs, les tensions seraient nombreuses dans le groupe France et ce dernier serait frustré par les consignes de son sélectionneur. Pire, certains ont encore du mal à avaler que Kylian Mbappé ait été nommé capitaine. Pour Kevin Diaz, l'ancien de l'OM a signé sa propre fin en prenant cette décision.

Deschamps, Mbappé responsable de sa fin ?

Sur l'antenne d'RMC, le consultant a en effet lâché sur le sujet : « Je me répète, Didier Deschamps a perdu l'équipe de France quand il a nommé Kylian Mbappé capitaine. Je le répète. Le management de Didier Deschamps... il ne faut pas sous-estimer le choix du capitaine de l'équipe de France, surtout au moment où était l'équipe de France. Il a cédé à la vox populi et à un triplé en finale de Coupe du monde. Il a cédé aussi parce que Griezmann n'était pas dans sa meilleure forme. Mais Griezmann avait bien mérité d'être le capitaine, au moins jusqu'à l'Euro 2024. Deschamps s'est précipité. Il a fait un mauvais choix et ce choix l'a perdu ». A noter qu'il faudra que Didier Deschamps mette aussi les choses au clair concernant le capitanat de Mbappé, qui a manqué les deux derniers rassemblements de l'équipe de France et qui ne semble plus très chaud pour y retourner... Pas de quoi arranger son image et celle du champion du monde 1998.