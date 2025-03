EdF ‍: Genesio sélectionneur, l'histoire est en marche

Dans : Equipe de France.

Par Mehdi Lunay

Zinédine Zidane est l'immense favori pour succéder à Didier Deschamps en Equipe de France après 2026. Cependant, d'autres candidats sont bien placés dans l'ombre avec notamment Bruno Genesio. L'entraîneur du LOSC se tient prêt en cas d'imprévu.

Une ambiance de fin de règne en Equipe de France. Dans un peu plus d'un an, Didier Deschamps quittera son poste de sélectionneur des Bleus après 14 ans de mandat. Une issue demandée par certains observateurs et supporters, déçus par les mauvaises prestations françaises des derniers mois dont la défaite 2-0 en Croatie jeudi dernier. Le successeur idéal est tout trouvé en la personne de Zinédine Zidane. Une partie du public n'a pas oublié les succès de l'ancien numéro 10 en tant qu'entraîneur du Real Madrid (3 ligues des champions notamment). En plus, Zizou comme on le surnomme s'était montré intéressé par le poste il y a quelques mois.

Genesio sélectionneur, la FFF y pense

Un scénario quasiment écrit d'avance mais qui comporte malgré tout une zone d'ombre. Elle s'appelle Real Madrid. Il n'est pas exclu que Zidane succombe au Real l'été prochain si Xabi Alonso déclinait la proposition d'entraîner le club madrilène. Fort heureusement, la FFF a réfléchi à des plans B, deux plans B exactement. Selon le Quotidien du Sport, les noms de Thierry Henry et de Bruno Genesio sont dans l'esprit de Philippe Diallo. Si le premier a été sélectionneur des Espoirs, le second n'a entraîné que des clubs en France et en Chine durant sa carrière.

Bruno Genesio, le départ qui terrorise Lille https://t.co/iN6c7Xydzd — Foot01.com (@Foot01_com) March 22, 2025

Une grosse surprise mais pas forcément une idée sortie de nulle part. L'actuel entraîneur de Lille est l'un des techniciens français les plus cotés en ce moment. Il possède une belle expérience en coupe d'Europe. Il fait partie des coachs français les plus populaires du moment et plusieurs sondages concernant le nom du futur sélectionneur l'ont récemment mis en bonne position. Enfin, Bruno Genesio n'a jamais caché son amour de l'Equipe de France et son rêve d'entraîner un jour les Bleus. Sortir du sérail France 1998, ce serait un geste fort et inédit de la part de la FFF.