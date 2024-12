EdF ‍: Cherki en équipe de France, Deschamps interpellé

Dans : Equipe de France.

Par Hadrien Rivayrand

Rayan Cherki est en feu depuis quelques semaines du côté de l'OL. Pour son entraineur Pierre Sage, le crack rhodanien mériterait même une sélection en équipe de France.

L'OL est sur une excellente dynamique, que ce soit en Ligue 1 ou en Ligue Europa. Les Gones ont tout intérêt à glaner le plus de victoires possibles, sachant que cet hiver lors du marché des transferts, le club devra vendre certains de ses éléments. Malheureusement pour beaucoup à Lyon, Rayan Cherki est concerné. L'international Espoirs français réalise une première moitié de saison convaincante avec l'OL, avec notamment 5 buts marqués et 6 passes décisives données en 16 matchs disputés toutes compétitions confondues. Depuis qu'il a prolongé chez les Gones il y a quelques semaines, sa valeur marchande a grimpé énormément. Et c'est à prendre en compte pour l'OL. En attendant, Pierre Sage veut profiter du talent de Cherki du mieux qu'il peut. Il espère même que les prouesses du Lyonnais de 21 ans lui permettront de décrocher une convocation en équipe de France.

Rayan Cherki, Pierre Sage rêve de le voir avec les Bleus

Devant la presse il y a quelques heures, l'entraîneur des Gones n'a pas tari d'éloges sur Cherki, tout en envoyant un message clair à Didier Deschamps : « Il est regardé, considéré, son expérience aux JO n’avait pas été très positive pour lui, mais aujourd’hui il a d’autres arguments, s’il est appelé, il le méritera ». Pour rappel, Rayan Cherki a la possibilité de représenter trois sélections au plus haut niveau : l'Algérie, l'Italie et donc l'équipe de France. Didier Deschamps devra faire vite s'il veut installer le crack lyonnais chez les Bleus. Avant de savoir si la France compte sur lui, Cherki aura encore pas mal de preuves à faire. Cela tombe bien, un énorme match de Ligue 1 face au PSG aura lieu dimanche soir au Parc des Princes. Une nouvelle occasion de briller dans un match très attendu mais surtout très regardé.