LdN ‍: La France bloquée par Israël mais qualifiée

Dans : Equipe de France.

Par Alexis Rose

5e journée de la Ligue des Nations :

Stade de France.

France - Israël : 0-0.

Lors d’un match qui a plus fait parler pour son côté extra-sportif, l’équipe de France n’a pas réussi à battre Israël (0-0), mais valide quand même son ticket pour la phase finale de la Ligue des Nations.

Dans un Stade de France presque vide pour leur retour dans leur enceinte plus de 500 jours après, les Bleus voulaient l’emporter pour continuer à jouer la première place de leur groupe en Ligue des Nations. Sauf que malgré des occasions de Kolo Munai (19e), Kanté (21e) et Olise (43e), ainsi qu’une belle frayeur sur un tir loupé de Shlomo devant la cage de Maignan (36e), la France et Israël rentraient aux vestiaires sur un score nul et vierge.

Après la pause, la formation de Didier Deschamps tentait des choses, mais sans trop inquiéter la défense adverse. Suite à de multiples changements du sélectionneur, Zaïre-Emery était proche d’ouvrir la marque après un bon service de Kolo Muani, mais le milieu parisien butait sur le gardien Peretz (76e). En fin de match, Marcus Thuram (90e+3) et Nkunku (90e+6) auraient pu être les sauveurs, mais ils tombaient encore sur le gardien israélien, et tout le monde restait finalement sur ce triste 0-0...

C’est terminé au Stade de France ⌛️

1 point qui permet aux Bleus de se qualifier pour les quarts de finale de la Ligue des Nations 🏆



🔜🇮🇹 RDV dimanche en Italie pour bien terminer cette phase de groupe 👊#FRAISR | #FiersdetreBleus pic.twitter.com/9DCUzokibX — Equipe de France ⭐⭐ (@equipedefrance) November 14, 2024

Malgré ce résultat décevant, la France assure quand même sa place pour le Final 8 de la Ligue des Nations en étant sûre de terminer au moins à la deuxième place du Groupe 2 de la Ligue A. Dimanche soir à San Siro, les Bleus défieront l’Italie avec un sentiment de revanche après leur défaite contre les Transalpins en septembre au Parc des Princes (1-3). Il faudra que la France l’emporte avec plus de deux buts d’écart pour griller la première place aux Italiens, leaders avec trois points d’avance suite à leur succès contre la Belgique ce jeudi soir (1-0).