La France a prévenu Mike Maignan

Dans : Equipe de France.

Par Claude Dautel

Le gardien de but numéro 1 de l'équipe de France et de l'AC Milan vit des moments délicats avec son club. Mais du côté des Bleus, Magic Mike Maignan peut dormir tranquille.

Pour le portier français des Rossoneri, les temps sont durs à l'image de son équipe, l'AC Milan ayant été sortie de Ligue des champions avant de s'incliner samedi face au Torino. Alors que tout le monde semblait d'accord pour une prolongation de Mike Maignan, la situation s'est singulièrement tendue en Lombardie. Les supporters milanais estiment que le gardien du but tricolore n'est plus du tout décisif, et les rumeurs sur un départ l'été prochain s'intensifient de jour au jour. Même si l'ancien Lillois peut se plaindre de l'instabilité dans le staff technique du club italien, ce qui ne contribue pas à sa sérénité, il sait cependant que de l'autre côté des Alpes, son statut de numéro 1 en équipe de France n'est pas du tout remis en cause. Ce lundi, Le Parisien, citant des sources proches des Bleus en dit plus sur l'avenir tricolore de Magic Mike.

Maignan n'a rien à craindre chez les Bleus

A quelques jours de l'annonce par Didier Deschamps de la liste des joueurs retenus pour la double confrontation face à la Croatie, en Ligue des Nations, le gardien de but de 29 ans ne doit pas craindre un déclassement au profit de Lucas Chevalier ou d'un autre. « Le staff de l’équipe de France suit avec attention les prestations de son gardien numéro 1. Il a vu, comme tout le monde, les erreurs commises par le portier de Milan, il a remarqué, aussi, que cette période n’était pas forcément la plus aboutie de sa carrière. Pour autant, l’heure n’est pas à l’inquiétude : il lui maintient toute sa confiance et cette mauvaise passe n’est pas de nature à remettre en cause son statut de titulaire avec les Bleus », précise Adrien Chantegrelet, journaliste pour le quotidien francilien.

Tension à Milan, pas en France

Sauf surprise, Mike Maignan sera bien titulaire avec l'équipe de France pour les deux rendez-vous du mois de mars. L'occasion pour lui de retrouver un peu de sérénité et de calme, loin de l'agitation milanaise où la situation est désormais de plus en plus tendue, et pas que pour lui.