Dans : Equipe de France.

Par Mehdi Lunay

Le tirage au sort de l'Euro Espoirs 2025 a eu lieu ce mardi soir. L'Equipe de France Espoirs de Gérald Baticle est tombée dans un groupe C abordable avec le Portugal, la Pologne et la Géorgie. Le groupe B sera le plus relevé avec la Tchéquie, l'Angleterre, l'Allemagne et la Slovénie. Rendez-vous du 11 au 28 juin prochain en Slovaquie pour les Bleuets.