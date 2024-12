Vinci-Bouygues perd le Stade de France après 30 ans de règne

Dans : Equipe de France.

Par Hadrien Rivayrand

Le Stade de France va prochainement connaitre une nouveauté majeure, puisque l'enceinte dionysienne va changer de concessionnaire. Une grande première depuis le début de son exploitation en 1998 pour la Coupe du monde.

L'équipe de France de football a connu de grands exploits au Stade de France depuis 1998. Les Bleus souhaitent bien continuer de créer de beaux souvenirs à leurs fans dans le futur. Comme chaque stade, le Stade de France va lui-aussi connaitre certains changements majeurs. C'est du moins ce que croit savoir RMC, qui rapporte que l'enceinte est sur le point de changer de concessionnaire. En effet, « le groupe GL Events a été choisi pour entrer en négociations exclusives avec l'Etat ». GL Events est considéré comme un très grand de l’événementiel et appartient à Olivier Ginon, proche du président de la République, Emmanuel Macron.

Un nouveau départ pour le Stade de France à partir de 2025

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Equipe de France de Football (@equipedefrance)

L'idée, avec l'arrivée de GL Events, est de réaliser le meilleur modèle économique pour le Stade pour les fédérations de football et rugby. Il s'agira aussi de faire un plan d’investissement afin de réaliser des travaux de modernisation du Stade de France pour les 30 prochaines années, sachant que cette concession entrera en vigueur le 4 août 2025. A noter que le Stade de France a comme concessionnaire le groupe Vinci-Bouygues depuis 1995, qui avait signé un contrat de 30 ans. L'Etat a récemment refusé de vendre le stade francilien, alors que le PSG était intéressé par la possibilité de débarquer à Saint-Denis suite à son conflit ouvert avec la Mairie de Paris pour le Parc des Princes. Mais la stratégie est bien autre et elle veut continuer de mettre en avant les équipes de France de football et de rugby à Saint-Denis.