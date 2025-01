EdF ‍: Lloris nul aux tirs au but, son ancien coach se lâche

Dans : Equipe de France.

Par Eric Bethsy

Ancien gardien et capitaine de l’équipe de France, Hugo Lloris a dû composer avec certaines critiques tout au long de son parcours en sélection. Le Français était notamment ciblé pour son manque d’efficacité sur les penalties. Des commentaires qui agacent profondément le staff de Didier Deschamps.

Comment se serait terminée la finale du Mondial 2022 avec Mike Maignan dans les buts ? Beaucoup de supporters de l’équipe de France se sont interrogés. Il faut dire qu’Hugo Lloris, loin d’être un spécialiste sur les penalties, n’a pas arrêté une seule tentative des Argentins pendant la séance des tirs au but. C’est effectivement son homologue sud-américain Emiliano Martinez qui avait mené les siens jusqu’au sacre.

Raviot défend Lloris

Ce manque de réussite dans cet exercice a valu de sévères critiques à l’ancien portier et capitaine des Bleus. Des commentaires injustes si l’on en croit Franck Raviot, l’entraîneur des gardiens des vice-champions du monde. « Ça me dérange quand les gens parlent et ne savent pas. Ça me dérange très fortement parce que ce n’est pas de la maladresse, c’est de la malhonnêteté mal placée », a dénoncé le membre du staff de Didier Deschamps dans le podcast La voix des Gardiens.

« MOI, JE SAIS CE QU’HUGO A FAIT » 🥅⁰Critiqué sur l’exercice des tirs au but, notamment après les grandes compétitions⚽️, Franck #Raviot a tenu à remettre quelques pendules à l’heure sur le travail effectué par @LlorisHOfficiel. 💻



👉🏻L’épisode complet🎙️https://t.co/AzMN8lziuu pic.twitter.com/8eTIel6UVN — La voix des Gardiens 🧤 (@LaVoixdesGdB) January 9, 2025

« J’ai lu, parce que je lis et je m’informe beaucoup. Je sais le temps qu’on a passé, je sais le temps que les analystes vidéo ont passé parfois à des heures tardives de la nuit. Je sais ce que l’on a mis en place avec Hugo, je sais le temps qu’Hugo a passé devant les écrans à décoder, à décrypter, à noter. Parfois, quand on fait tout et que ça se passe bien, on est les plus heureux. Parfois, lorsqu’on fait tout et que ça ne se passe pas comme on aurait aimé que ça se passe, nous sommes les plus malheureux », a regretté Franck Raviot.