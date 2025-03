EdF ‍: Zidane n’est pas son ami, Deschamps hausse le ton

Dans : Equipe de France.

Par Eric Bethsy

Dans un entretien accordé au Figaro, Didier Deschamps a mis les choses au clair sur sa relation avec Zinédine Zidane. Le sélectionneur de l’équipe de France dément toute animosité avec son ancien coéquipier qui pourrait devenir son successeur après la Coupe du monde 2026.

Vivement Zinédine Zidane… C’est à peu près le message répété par les nombreux détracteurs de Didier Deschamps depuis des mois, voire des années. Le sélectionneur n’a jamais été épargné à cause du jeu pratiqué par l’équipe de France. Nouvel exemple cette semaine après la défaite en Croatie (2-0) en quart de finale aller de la Ligue des Nations. On peut penser que le Bayonnais apprécie moyennement l’impatience de ces nombreux observateurs. D’autant que les deux anciens coéquipier chez les Bleus ne sont pas les meilleurs amis du monde.

Deschamps calme le jeu avec Zidane

Didier Deschamps l’a d’ailleurs confirmé dans un entretien accordé à Figaro. Un échange durant lequel le technicien précise néanmoins qu’il n’existe aucune animosité avec son probable successeur. « Encore une belle idée reçue, a réagi l’ancien entraîneur de l’Olympique de Marseille. On a passé beaucoup d’années ensemble, il y a toujours beaucoup de respect entre nous. D’ailleurs, la dernière fois que l’on s’est vus, on a bien échangé et discuté. Même si on est, depuis un moment en étant entraîneur, sur la même demande, il y a toujours des deux côtés une forme de reconnaissance dans les succès de chacun. »

« Je ne fais partie de ses amis intimes, on a chacun notre vie, mais quoi qu’il arrive, il y aura toujours du respect entre nous », a conclu Didier Deschamps histoire de gagner un peu de tranquillité sur le sujet. C’est sans doute pour cette raison que le sélectionneur sous contrat jusqu’en 2026 avait annoncé qu’il ne prolongerait pas après la prochaine Coupe du monde.