Mbappé et Deschamps, cet appel téléphonique change tout

Absent lors des deux derniers rassemblements de l'équipe de France, Kylian Mbappé pourrait lâcher le brassard de capitaine des Bleus. Didier Deschamps y pense très fort.

Pour le sélectionneur national, la simple évocation du nom de Kylian Mbappé a donné lieu à des réponses très sèches. Refusant de s'exprimer sur la situation actuelle du joueur du Real Madrid, Didier Deschamps a pourtant été obligé de faire des choix forts en l'absence de celui qui est le capitaine de l'équipe de France. Si Aurélien Tchouaméni a d'abord assumé cette fonction, son expulsion contre la Belgique a forcé DD à revoir ses plans, et ce sont ensuite N'Gogo Kanté et Ibrahima Konaté qui s'y sont collés. Mais ce lundi soir, L'Equipe révèle que le sélectionneur national a décidé de contacter Kylian Mbappé afin de discuter avec lui de ce rôle de capitaine et sur l'intérêt de l'ancien joueur du PSG de conserver ce brassard, au moment où cela l'oblige, en plus de son rôle sur le terrain, à faire face aux médias.

Mbappé va devoir se décider

Damien Degorre le précise, si Kylian Mbappé estime qu'il est en mesure de conserver ce rôle de capitaine, alors il est très probable que Didier Deschamps ne fera pas la révolution et laissera le brassard au Kid de Bondy. Cependant, le sélectionneur français se réserve aussi la possibilité de changer et dans ce cas, Ibrahima Konaté serait le favori. Le défenseur central de Liverpool a impressionné contre l'Italie, et il devance N'Golo Kanté et Aurélien Tchouaméni, même s'il faut aussi que Konaté s'installe définitivement au coeur de la défense tricolore. Didier Deschamps a tout de même du temps, car le prochain rassemblement de l'équipe de France est désormais prévu en mars 2025, mais d'ici là il va devoir renouer le fil du dialogue avec Kylian Mbappé.