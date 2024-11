Ce journaliste de L’Equipe interdit de France-Israël

Dans : Equipe de France.

Par Guillaume Conte

La couverture médiatique de France - Israël a été importante mais le journal L'Equipe s'étonne et déplore des restrictions à l'encontre d'un de ses journalistes, qui n'a pas pu faire son travail.

C’était un France-Israël en petit comité ce jeudi soir au Stade de France, où il y avait presque un policier ou stadier, pour quatre spectateurs. La sécurité était maximale et entre les tensions politiques, les récents affrontements à Amsterdam autour d’un match d’une équipe israélienne, et le faible enjeu de cette rencontre, il n’y avait même pas 20.000 spectateurs pour ce match de Ligue des Nations. Un match néanmoins à forte portée politique puisque les anciens présidents de la République étaient par exemple au rendez-vous, et que le gouvernement avait aussi pris place dans le Stade de France pour montrer qu’il prenait la bonne gestion de cet évènement au sérieux. Une rencontre donc très suivie aussi sur le plan médiatique, même si il ne s’est finalement pas passé grand chose, que ce soit sur le terrain ou en tribunes.

Le journal L'Equipe s'indigne

Donc la préfecture de police refuse l’entrée de certains journalistes ce soir pour France-Israël pour des raisons de « sécurité » sans donner plus d’explications. On est où là en fait ? — Loïc Tanzi (@Tanziloic) November 14, 2024

Néanmoins, un élément a été relaté jeudi soir et ce vendredi dans L’Equipe, et cela a eu le don d’interpeller. En effet, un journaliste du quotidien sportif n’a pas été autorisé à entrer dans le Stade de France, malgré une demande d’accréditation classique, puisque ce reporter suit les Bleus régulièrement. Le journal L’Equipe s’en est indigné, s’étonnant de voir les autorités interdisant l’accès au Stade de France pour couvrir le match. Le tout sans explication, même si cela laisse à penser que le journaliste en question était visiblement ciblé par les autorités pour ne pas pouvoir être présent au match entre la France et Israël ce jeudi soir.