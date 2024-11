TF1 envoie un avertissement à l'équipe de France

Dans : Equipe de France.

Par Claude Dautel

Tandis que les audiences de l'équipe de France de football sont clairement à la baisse, celles du XV de France sont désormais supérieures. TF1 commence à envoyer des signaux négatifs.

Si les Bleus de Didier Deschamps ont réuni un peu plus d'audience pour France-Israël que pour Belgique-France, les scores ne sont pas énormes, puisque 4,9 millions de personnes ont assisté au triste 0-0 de jeudi soir en Ligue des Nations. Ce samedi soir, la Une diffusera le match entre l'équipe de France de rugby et les All Blacks, lequel se jouera dans un Stade de France où les places se sont arrachées. Au moment, où TF1 envisage de postuler pour l'acquisition des droits TV du Tournoi des Six Nations, du côté de la chaîne, on commence à sérieusement s'agacer des conditions exigées pour diffuser l'équipe de France de football alors même que les audiences sont en très nettes baisses. Et dans L'Equipe, le directeur des sports de TF1 hausse clairement le ton et exige que tout le monde fasse des efforts.

TF1 se plaint de l'attitude du football

C’est terminé au Stade de France ⌛️

1 point qui permet aux Bleus de se qualifier pour les quarts de finale de la Ligue des Nations 🏆



🔜🇮🇹 RDV dimanche en Italie pour bien terminer cette phase de groupe 👊#FRAISR | #FiersdetreBleus pic.twitter.com/9DCUzokibX — Equipe de France ⭐⭐ (@equipedefrance) November 14, 2024

Julien Millereux estime qu'il est temps que le football se regarde dans la glace et fasse les efforts attendus par les diffuseurs, sous peine de connaître quelques désagréments. « Avec l'équipe de France de foot, nous sommes sur un renouvellement de génération, avec peut-être moins de stars, à part Kylian Mbappé qui est un peu contesté en ce moment. Mais, c'est avant tout une question d'horaire. Nous nous battons pour débuter les matches à 21 h minimum, à un horaire de prime time, alors que l'UEFA maintient coûte que coûte les coups d'envoi à 20 h 45. Sur les quatre derniers matches des Bleus, entre 20 h 45 et 21 h, on a gagné 1,4 million de téléspectateurs en moyenne, c'est considérable. Mécaniquement, cela fait baisser l'audience, d'où notre combat auprès de l'UEFA. Le comité des Six Nations l'a bien entendu en donnant un coup d'envoi à 21 h 10 et cela crée une vraie différence », explique le patron des sports de TF1. A l'heure où la FIFA peine à trouver des chaînes qui paieront pour le Mondial des Clubs en 2025, et qu'il a fallu atteindre la dernière minute pour connaître le nom du diffuseur de l'Euro 2024, la Une envoie un message très clair.