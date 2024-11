EdF ‍: Clash avec Mbappé, Maignan met les choses au clair

Dans : Equipe de France.

Par Corentin Facy

Mike Maignan a officiellement réagi aux rumeurs selon lesquelles il serait brouillé avec Kylian Mbappé dans le vestiaire de l’Equipe de France depuis le rassemblement du mois de septembre.

Les murs ont tremblé dans le vestiaire de l’Equipe de France le 6 septembre dernier après la défaite des Bleus contre l’Italie au Parc des Princes. Très agacé par l’attitude de certains de ses coéquipiers, Mike Maignan a pris la parole, regrettant le manque d’efforts défensifs de plusieurs joueurs. Kylian Mbappé aurait été visé par les propos du gardien de l’AC Milan et depuis, une relation orageuse est décrite dans les médias entre les deux hommes. Le capitaine des Bleus n’a d’ailleurs plus joué en Equipe de France depuis, ratant les matchs contre Israël et la Belgique en octobre puis de nouveau les matchs contre Israël et l’Italie en novembre.

Maignan dément un clash avec Mbappé

Mais sur son compte Instagram, Mike Maignan, qui s’est imposé comme un taulier du vestiaire comme le prouvent les dernières images postées par la Fédération française de Football, a tenu à démentir ces rumeurs au sujet de sa relation avec Kylian Mbappé. « Toujours rétablir la fierté et la vérité. Il n’y a aucun problème entre Kylian et moi. N’utilisez pas des noms à tort pour du buzz ou pour autre chose » a publié en story sur son compte Instagram le gardien de l’Equipe de France, de nouveau auteur d’un très gros match avec les Bleus ce dimanche à Milan contre l’Italie.

Reste maintenant à voir si Kylian Mbappé effectuera son grand retour avec la France en mars prochain pour les quarts de finale de la Ligue des Nations et si oui, comment se dérouleront les retrouvailles avec Mike Maignan. L’ancien portier de Lille est en tout cas prêt à le jurer, il n’y a pas eu le début d’un clash avec le buteur du Real Madrid. Une bonne nouvelle pour Didier Deschamps, qui n’a pas besoin que deux de ses leaders se tirent dans les pattes en cette période suffisamment compliquée.