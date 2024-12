Audiences TV ‍: L'Equipe de France résiste à l'ouragan olympique

Dans : Equipe de France.

Par Mehdi Lunay

L'Equipe de France a connu une nette baisse de popularité en 2024, à cause notamment de son Euro ennuyeux. Néanmoins, elle rivalise avec les Jeux Olympiques de Paris 2024 dans le bilan des audiences TV.

Au moment où le sport et notamment le football déserte un peu les chaines gratuites, un classement rappelle toujours la puissance du sport numéro 1 en France. Il s'agit du classement des meilleures audiences annuelles à la télévision française. Le football se taille souvent la part du lion quand l'Equipe de France dispute une compétition internationale. Ce cru 2024 ne fait pas exception puisque les matchs des Bleus en Allemagne ont été très suivis. Néanmoins, pour une fois, les hommes de Didier Deschamps ont raté la première place du classement des 100 meilleures audiences publié par Médiamétrie.

Les cérémonies des JO domptent les Bleus

La palme revient à l'autre grand évènement sportif de 2024, les Jeux Olympiques. Ce sont plus précisément les cérémonies qui ont cartonné en France. La cérémonie d'ouverture organisée le vendredi 26 juillet a été suivie par 24,4 millions de téléspectateurs sur France 2 (83,3% du public). Elle devance la cérémonie de clôture, le dimanche 11 août, suivie par 17,9 millions de personnes en France. L'Equipe de France se contente de la troisième place pour sa demi-finale contre l'Espagne avec 16,1 millions de téléspectateurs sur TF1 (60,2% de part d'audiences).

Les 10 premières places du top 100 des meilleures audiences de la télévision en 2024 dévoilées par Médiamétrie sont... des événements sportifs grâce aux Jeux olympiques et paralympiques de Paris et l'Euro de football.https://t.co/jEBTMZ6WpE — RMC Sport (@RMCsport) December 28, 2024

Un échec relatif pour les Bleus qui occupent 5 des 10 premières places du classement : la 4e avec le quart de finale Portugal-France (12,7 millions sur M6), la 5e avec Autriche-France (11,3 millions sur TF1), la 6e avec le huitième de finale France-Belgique (11 millions sur TF1) et la 9e avec Pays-Bas-France (10,2 millions sur M6). Une performance d'ensemble correcte puisque les Jeux Olympiques et Paralympiques de Paris ont pris les 5 autres places d'un top 10 très sportif, suscitant un engouement massif. Malgré les polémiques rencontrées et un jeu pas toujours séduisant, l'Equipe de France attire toujours dans les matchs importants. De quoi rassurer M6 qui a acquis les droits de la coupe du monde 2026 en France.