EdF ‍: Deschamps trop fort, Zidane va piéger Thierry Henry

Dans : Equipe de France.

Par Eric Bethsy

Déterminé à prendre les commandes de l’équipe de France, Zinédine Zidane aura le champ libre en 2026. Mais l’ancien coach du Real Madrid pourrait s’interroger sur la pertinence de succéder à Didier Deschamps.

Zinédine Zidane n’attendait que ça. Libre depuis 2021, le triple vainqueur de la Ligue des Champions avec le Real Madrid n’a pas caché son souhait de devenir sélectionneur de l’équipe de France. La place se libérera après la Coupe du monde 2026 puisque Didier Deschamps a annoncé qu’il ne prolongerait pas son contrat. La succession du Bayonnais semblerait presque réglée. Mais pour Cyril Hanouna, le natif de Marseille pourrait bien laisser la place à Thierry Henry.

Didier Deschamps annonce qu’il ne sera bientôt plus le sélectionneur de l’Equipe de France ! #TPMP pic.twitter.com/wJkDlQpXkZ — TPMP (@TPMP) January 8, 2025

« L'équipe de France, depuis l'arrivée de Didier Deschamps, c'est celle qui a le plus gros palmarès, a souligné l’animateur de TPMP. Beaucoup de gens parlent de Zinédine Zidane. Zinédine Zidane est quelqu’un d’extrêmement intelligent et je ne pense pas qu’il passera après Didier Deschamps. Je ne dis pas que Thierry Henry est moins intelligent, il l’est aussi. Mais je pense que Thierry Henry sera le prochain sélectionneur de l’équipe de France et que Zidane arrivera après. Zidane ne viendra pas, je pense, après Didier Deschamps. Je pense qu’il y aura un temps de latence entre les deux. »

Deschamps a mis la barre trop haut

« Je pense qu'il laissera Thierry Henry y aller. C’est compliqué de passer après Didier Deschamps, a prévenu le journaliste. Je vois mal Zinédine Zidane ne pas revenir d’ici 2026 dans un grand club. Je sens qu'il va revenir quelque part. Après, Didier Deschamps c'est incroyable, il a fait l'unanimité. C'est pour moi le plus grand entraîneur qu'on ait eu et c'est en plus un type exceptionnel que tout le monde adore, que les joueurs adorent, qui sait trancher, qui sait prendre des décisions, et qui tactiquement est très intelligent. » Rappelons que Zinédine Zidane et Didier Deschamps sont loin d'être les meilleurs amis du monde.