Audience ‍: Italie-France largement battu par France-All Blacks

Dans : Equipe de France.

Par Claude Dautel

TF1 diffusait samedi soir le choc entre la France et la Nouvelle-Zélande, et 24 heures plus tard une rencontre au sommet entre l'Italie et les Bleus. Les audiences sont connues.

Que ce soit en rugby ou en football, la France a brillé ce week-end, mais au petit jeu des audiences, c'est le ballon ovale qui l'a emporté. Alors que la victoire d'Antoine Dupont et ses coéquipiers face aux Blacks avait mobilisé 7,27 millions de téléspectateurs devant TF1, le succès des hommes de Didier Deschamps face à l'Italie a été vu, sur la même chaîne, par 5,14 millions de téléspectateurs avec un pic à 6,3 millions contre 8,3 millions pour le rugby la veille.