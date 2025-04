Montpellier abandonne la Ligue 1 tout de suite

Dans : Ligue 1.

Par Corentin Facy

Battu à domicile par Le Havre dimanche après-midi, Montpellier a définitivement dit adieu à ses espoirs de maintien en Ligue 1.

La semaine a été terrible pour Montpellier, qui a appris le verdict de la commission de discipline de la LFP mercredi avec la défaite entérinée contre l’ASSE malgré l’interruption du match à la 60e minute. La réaction des hommes de Jean-Louis Gasset était forcément attendue ce dimanche contre Le Havre et il fallait absolument gagner pour entretenir un faible suspense. Les coéquipiers de Jordan Ferri n’ont pas réussi à remplir leur mission et se sont inclinés 0-2 face aux Normands à domicile.

⚽️ 𝑴𝑯𝑺𝑪 𝟎-𝟐 𝑯𝑨𝑪



Pour la 28ème journée de Ligue1McDonald’s, le MHSC s’incline 2-0 face au Havre.#MHSCHAC pic.twitter.com/2EsUR79A0v — MHSC (@MontpellierHSC) April 6, 2025

Une défaite qui marque définitivement la fin des espoirs de maintien pour Jean-Louis Gasset, lequel a confirmé qu’il avait à présent tiré un trait sur tout espoir et que la fin de saison allait être terriblement longue pour le MHSC, dont l’avenir va donc s’écrire en Ligue 2. « On voulait faire un clean-sheet, car ça fait un an que Montpellier n'en a pas réussi et au bout de deux minutes... Montpellier perd contre Saint-Étienne, à Auxerre, contre Le Havre. Rideau. On est mauvais, on n'a pas notre place en Ligue 1. Il y a trois semaines, on se disait qu'on jouait les équipes juste devant nous. Il faut arrêter d'espérer. La réalité est là, on est l'équipe la plus faible du championnat » a lancé totalement désabusé l’ex-entraîneur de l’ASSE et de l’OM.

Jean-Louis Gasset n'y croit plus

« Je sens depuis que je suis arrivé qu'il y a un désamour. On n'est plus le club atypique, famille, qui essaie de lutter. Bien sûr, on tombe dans la paranoïa, on nous en veut. Il y a tout qui s'en va. C'est une espèce de spirale terrible à vivre. L'espoir est parti. Et il reste deux mois, ça va être long » a ensuite conclu Jean-Louis Gasset, qui a définitivement arrêté d’y croire après cette défaite contre Le Havre. Rien de vraiment illogique puis désormais, le MHSC compte onze points de retard sur Reims, actuel barragiste, à six journées de la fin du championnat.