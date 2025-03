Didier Deschamps et la France, c'est vraiment fini

Dans : Equipe de France.

Par Corentin Facy

Même en cas de sacre à la Coupe du monde 2026 aux Etats-Unis, Didier Deschamps ne reviendra pas sur sa décision d’arrêter l’Equipe de France au terme de son contrat. Sa décision est définitive.

Didier Deschamps a mis fin au suspense il y a quelques semaines en annonçant officiellement qu’il ne prolongerait pas, une nouvelle fois, à la tête de l’Equipe de France. En place depuis 2012, « DD » vit donc ses derniers moments en tant que sélectionneur des Bleus avec en ligne de mire la Ligue des Nations en 2025 et surtout la Coupe du monde aux Etats-Unis en 2026. Sacre mondial aux USA ou pas, l’ex-entraîneur de l’AS Monaco et de l’Olympique de Marseille laissera la place, 14 ans après l’avoir prise. Et un changement d’avis est tout simplement impossible selon Harold Marchetti, spécialiste de l’Equipe de France pour Le Parisien, répondant aux internautes sur le site du quotidien régional.

Kylian Mbappé invite Zidane en Equipe de France https://t.co/5trrpYnYUV — Foot01.com (@Foot01_com) March 18, 2025

« Non Didier Deschamps ne changera pas d'avis. Il fait toujours ce qu'il dit et n'est pas d'une nature versatile. Il s'agit là d'un choix mûrement réfléchi. Dès sa prolongation de contrat en janvier 2023, le sélectionneur avait en tête que la Coupe du monde 2026 marquerait la fin d'une aventure en bleu commencée à l'été 2012 » estime notre confrère avant de conclure au sujet de l’avenir de Didier Deschamps, clair comme de l’eau de roche.

Champion du monde ou pas, Deschamps quittera les Bleus

« Il partira quoi qu'il arrive avec le sentiment du devoir accompli. Il a remis l'équipe de France, décrédibilisée sous la fin de l'ère Domenech, tout en haut de la hiérarchie mondiale. Quant à la suite, il appartiendra au président de la FFF Philippe Diallo de mouiller la chemise et de trouver des arguments pour convaincre Zidane. Ne vous faites pas trop de souci. Zizou y prêtera une oreille attentive » explique Harold Marchetti, certain à 100% qu’il n’y aura pas de revirement de situation en ce qui concerne l’avenir de Didier Deschamps. Reste maintenant à voir si une surprise sera possible au niveau de son successeur ou si, comme cela est très fortement pressenti, Zinedine Zidane prendra la suite dès l’été 2026.