Football ou rugby, ce journaliste de L'Equipe se déchaîne

Par Claude Dautel

Depuis le choc frontal de ce week-end entre le XV de France et les Bleus de Didier Deschamps, la comparaison entre les deux équipes fait rage. Un journaliste de L'Equipe a réglé le problème.

Le calendrier était facétieux puisque samedi et dimanche, TF1 diffusait tour à tour le match France-All Blacks, puis Italie-France 24 heures plus tard. Au petit jeu des audiences, ce sont les hommes de Fabien Galthié qui se sont imposés avec presque deux millions de téléspectateurs en plus. Et forcément, cela a valu au football d'être attaqué de partout, les fameuses valeurs du rugby étant mises en avant. « Ce n’est plus un fossé qu’il y a entre le Rugby et le foot français c’est un gouffre !!! Des joueurs qui chantent , des petits qui chantent, un peuple qui chante dans un stade de France bondé et une équipe qui gagne ! Un pur moment de bonheur 🙏 Merci messieurs », a notamment lancé sur X (anciennement Twitter), Rudy Manna, porte-parole d'un syndicat de police. Une petite phrase qui résume ce que l'on a vu de très nombreuses fois sur le réseau social d'Elon Musk. De quoi faire sortir de ses gonds Sébastien Tarrago.

Ils se déboitent la tête jusqu'au bout de la nuit, multiplient les bagarres d'ivrogne, on ne compte plus les actes de racisme, les violences conjugales, la cocaïne est partout, la prise de médicaments partout également. Mais oui, c'est vachement mieux le rugby. https://t.co/Z0o6NX9Bhh — Tarrago sebastien (@starragolequipe) November 18, 2024

Le journaliste de L'Equipe y est allé de bon coeur en réponse à ce message. « Ils se déboîtent la tête jusqu'au bout de la nuit, multiplient les bagarres d'ivrogne, on ne compte plus les actes de racisme, les violences conjugales, la cocaïne est partout, la prise de médicaments partout également. Mais oui, c'est vachement mieux le rugby », a répondu Sébastian Tarrago, histoire de rappeler que les fameuses valeurs du rugby ont été mises à mal ces dernières années avec de très nombreuses affaires très graves. La remarque de notre confrère du quotidien sportif n'a évidemment pas calmé le débat, bien au contraire, fans de rugby et de football étant très remontés.