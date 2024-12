Dans : Equipe de France.

Par Guillaume Conte

Ibrahima Konaté a mis les pieds dans le plat en ce qui concerne le racisme ordinaire en France. A ses yeux, les préjugés ont la vie dure.

International français et défenseur cadre de Liverpool, Ibrahima Konaté vit pour le moment la meilleure période de sa carrière. A 25 ans, le natif du 13e arrondissement de Paris a même été nommé capitaine des Bleus par intérim cet automne, signe que Didier Deschamps lui accorde une grande confiance. Cela ne l’empêche de vivre des scènes qu’il juge dérangeantes comme il l’a confié dans un entretien à So Foot. Konaté se base ainsi sur deux situations vécues à Paris, à l’aéroport de Roissy-Charles de Gaulle, et qu’il décrit comme du racisme ordinaire.

« Jouer en équipe de France ne m’empêche pas de vivre encore quelques mésaventures. À l’aéroport, par exemple, quand je rentre à Liverpool, je prends mon billet en business pour être devant et passer plus vite. Quand j’arrive à Charles-de-Gaulle, la personne n’a même pas encore vu mon billet qu’elle m’indique l’autre file. C’est quoi le message derrière ça ? C’est qu’une personne comme moi n’a pas sa place en business », a livré le joueur formé au Paris FC puis à Sochaux, qui estime que Mohamed Salah a aussi été victime de ce délit de faciès.

Mohamed Salah mal accueilli à Paris

« Un jour, il est venu à Paris et à l’aéroport, les gens ne savaient pas qui il était. Dans une boutique, les employés lui parlaient sur un ton… Disons discriminant. C’est une personne extrêmement patiente. Dans ce genre de situation, il ne réagit pas. Il sait ce qu’il vaut et il a accepté le monde dans lequel on vit. Lorsqu’un voyageur l’a reconnu, le ton des employés a radicalement changé. “Ah, monsieur Salah, qu’est-ce qu’il vous faut ?” Pour nous, il faut nécessairement être quelqu’un de connu pour être estimé », a déploré Ibrahima Konaté, pour qui les préjugés ont la vie dure en France.