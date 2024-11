LdN ‍: Digne à San Siro, la France pique la première place à l’Italie

Dans : Equipe de France.

Par Alexis Rose

6e journée de la Ligue des Nations :

Stade San Siro, Milan.

Italie - France : 1-3.

Buts : Cambiaso (35e) pour l’Italie ; Rabiot (2e, 66e), Vicario contre son camp (33e) pour la France.

À l’issue d’un match haletant, l’équipe de France a dominé l’Italie (3-1) grâce à un inarrêtable duo Digne - Rabiot. Les Bleus terminent ainsi à la première place de leur groupe en Ligue des Nations.

Trois jours après leur triste match nul et vierge contre Israël au Stade de France, les Bleus voulaient afficher un tout autre visage lors de ce choc contre l’Italie à San Siro. Empreint d’un esprit de revanche, après la défaite 1-3 à l’aller en septembre dernier, le groupe tricolore débutait parfaitement cette rencontre. Puisque sur la première action et un joli corner sortant de Digne, Rabiot ouvrait la marque d’une tête croisée au premier poteau (0-1 à la 2e). Une entame idéale, surtout que le latéral gauche français breakait trente minutes plus tard. D’un coup-franc direct aux 30 mètres, Digne envoyait une splendide frappe sur la barre de Vicario, qui marquait contre son camp du dos (0-2 à la 33e). Mais ensuite plongés dans une certaine euphorie, les Bleus se faisaient piéger dans la foulée. Suite à une perte de balle de Koundé côté droit, Dimarco délivrait un caviar pour Cambiaso, qui trompait Maignan d’une volée du gauche au deuxième poteau (1-2 à la 35e) pour laisser l’Italie en vie à la pause.

Au retour des vestiaires, la France tentait de refaire le break avec Nkunku (57e), mais c’est un duo déjà en évidence en première période qui se remontrait. Sur un coup-franc encore bien tiré par Digne côté gauche, Rabiot marquait un doublé en trompant Vicario d’une nouvelle tête croisée (1-3 à la 65e). Avec ce bel avantage en poche, la France gérait sa partie jusqu'au bout avec un Maignan très sérieux (93e) pour conserver ce score de 3-1.



Grâce à cette prestigieuse victoire à San Siro, l’équipe de Didier Deschamps termine l’année 2024 sur une très bonne note en piquant la première place du Groupe 2 de la Ligue des Nations à l’Italie, via une meilleure différence de buts. Par conséquent, la France évitera l’Allemagne, l’Espagne ou le Portugal lors des quarts de finale de la compétition de l’UEFA en mars prochain.