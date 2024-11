EdF ‍: Didier Deschamps viré avant Noël, Riolo supplie Diallo

Dans : Equipe de France.

Par Corentin Facy

Le match soporifique de l’Equipe de France contre Israël jeudi soir est celui de trop pour Daniel Riolo, lequel réclame le départ de Didier Deschamps avant les élections à la présidence de la FFF le 14 décembre.

Sous contrat avec la Fédération française de Football jusqu’à la Coupe du monde 2026, Didier Deschamps n’a rien à craindre pour son avenir. A moins d’un tremblement de terre, l’actuel sélectionneur des Bleus sera toujours en place dans un an et demi aux Etats-Unis pour tenter de gagner sa deuxième Coupe du monde. Mais pour Didier Deschamps, le changement doit intervenir maintenant. Alors que les élections à la présidence de la Fédération française de Football sont prévues pour le 14 décembre prochain, Philippe Diallo a une occasion en or de marquer son territoire et de marquer des points.

France : Barcola pour faire oublier Mbappé, la claque est terrible https://t.co/9JoCQbuOdy — Foot01.com (@Foot01_com) November 15, 2024

Abasourdi par la prestation soporifique des Bleus contre Israël jeudi soir, le journaliste de RMC estime que Didier Deschamps doit être remercié avant la fin de l’année civile. Un énorme risque que Philippe Diallo aura bien du mal à prendre, d’autant que s’il décidait de virer « DD », l’actuel président par intérim de la FFF devrait lui payer ses deux années de contrat restantes. « Le supporter français en ce moment, et ça traine depuis pas mal de temps car le pire, c’est que ça trainait même quand tu gagnais les matchs, il se fait chier et il a honte de son équipe. C’est terrible de ne pas être fier de ton équipe » a lancé Daniel Riolo avant de poursuivre.

Daniel Riolo attend un geste fort de Philippe Diallo

« Moi, je trouve que c’est un sentiment qui gagne beaucoup de Français. Mais Philippe Diallo a un boulevard d’ici son élection pour prendre une décision de grand seigneur, qui ferait qu’il gagnerait l’élection mais aussi que les Français lui en seraient reconnaissants, c’est de changer de sélectionneur. Avec l’argent que la Fédé a rentré en termes de pubs, Diallo peut signer le chèque à Deschamps. Il se fera un paddle privé dans sa villa dans le jardin » a analysé le journaliste dans l’After Foot. Désabusé par le jeu proposé par les Bleus depuis de longues années, le journaliste appelle de ses voeux un changement de sélectionneur. Reste maintenant à voir si Philippe Diallo bougera le petit doigt avant les élections de la FFF dans un mois, ce dont on peut logiquement douter.