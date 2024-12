Griezmann-Maignan, la guerre interne en équipe de France ‍?

Dans : Equipe de France.

Antoine Griezmann a récemment décidé de mettre un terme à sa carrière internationale. Le joueur de l'Atlético Madrid ne compte pas revenir sur sa décision.

L'équipe de France a vécu des moments compliqués à gérer ces dernières semaines. Parmi eux, l'annonce du départ en retraite internationale d'Antoine Griezmann. Une décision surprenante pour beaucoup au niveau de sa brutalité. Car le champion du monde 2018 prévoyait de disputer le prochain Mondial en 2026. Mais voilà, il était de plus en plus isolé dans le groupe. La défaite au Parc des Princes en Ligue des Nations face à l'Italie en septembre dernier aura définitivement acté sa décision de mettre fin à son aventure avec les Bleus. Et Mike Maignan n'y est pas étranger, lui qui avait été auteur d'un discours cinglant dans le vestiaire.

Maignan, la goutte d'eau pour Griezmann ?

Ces dernières heures, L'Equipe indique en effet que le portier milanais a eu un rôle important dans la décision de Griezmann : « Le rassemblement de septembre - son dernier -, sans être décisif, aura sans doute joué un rôle dans sa décision. Jamais le Madrilène, dans le groupe, n'était apparu si isolé. Il a aussi pris pour lui le discours de Mike Maignan après la défaite contre l'Italie (1-3, le 6 septembre), où le gardien regrettait vertement, en substance, les comportements de starlettes, ce qui l'a invité à penser que l'heure du départ avait vraiment sonné. « Tu lui as mis une balle dans la tête », soufflait même en octobre un membre influent du staff des Bleus au gardien milanais au sujet de son discours du Parc des Princes et des conséquences sur « Grizou ». Antoine Griezmann se concentre dorénavant sur sa saison avec l'Atlético Madrid. Il se dit qu'ensuite, il rejoindra les Etats-Unis et sa MLS. Pour rappel, avec les Bleus, Griezmann comptait 137 sélections pour 44 buts inscrits. Légendaire...