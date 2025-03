EdF ‍: Deschamps a son numéro, Tolisso attend l'appel

Dans : Equipe de France.

Par Corentin Facy

Brillant à l’OL cette saison, Corentin Tolisso attend avec impatience la liste que Didier Deschamps va révéler ce jeudi. Avec l’espoir d’y figurer, trois ans et demi après sa dernière apparition en Bleus.

Jeudi sur les coups de 14 heures, Didier Deschamps sera présent au siège de la Fédération française de football afin de révéler la liste des joueurs convoqués pour les deux matchs de l’Equipe de France contre la Croatie en Ligue des Nations. Le retour de Kylian Mbappé est attendu tandis que Désiré Doué pourrait être appelé pour la première fois par le staff des Bleus. Du côté de l’OL, on observera aussi avec attention les choix de Didier Deschamps, avec l’espoir pour deux joueurs de figurer dans la liste même si dans un cas comme dans un autre, il s’agirait d’une surprise. Le Progrès nous apprend que Corentin Tolisso espère figurer dans cette sélection, lui qui réalise une saison exceptionnelle sous les couleurs de son club formateur.

EdF : Désiré Doué en Bleus, Deschamps fixe une condition https://t.co/sY4zIY4VAG — Foot01.com (@Foot01_com) March 12, 2025

Plus appelé depuis trois ans et demi, le champion du monde 2018 espère se faire une place dans un groupe où la concurrence est forte au milieu de terrain, mais où le niveau assez homogène des joueurs à son poste laisse la porte ouverte à un retour. Un autre joueur de l’OL sera devant sa télé jeudi en début d’après-midi, il s’agit de Rayan Cherki. Mais pour l’international espoirs français, il y a tout de même peu de chances d’être appelé dès cette liste du mois de mars puisque Désiré Doué compte une longueur d’avance sur Cherki dans l’esprit de Didier Deschamps et de ses adjoints. « Face à une concurrence très forte à leurs postes respectifs, leur convocation n’est pas assurée, le sélectionneur devra trancher » conclut le média local, pour qui une surprise reste possible, que ce soit pour Cherki ou pour Tolisso.