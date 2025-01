Clash entre Bleus, ces deux joueurs font la paix

Dans : Equipe de France.

Par Eric Bethsy

A l’occasion du derby entre la Roma et la Lazio (2-0) dimanche dernier, une altercation a éclaté entre les Français Manu Koné et Mattéo Guendouzi. C’était chaud entre les deux coéquipiers en équipe de France. Mais les tensions ont rapidement disparu après la rencontre.

S’il existe certaines affinités entre adversaires, l’amitié n’a plus sa place sur le terrain. Et encore moins dans un derby. On en a eu la parfaite illustration lors du choc de la 19e journée de Serie A entre la Roma et la Lazio. La rencontre avait débuté depuis 70 minutes lorsqu’une altercation a éclaté entre les Bleus Manu Koné et Mattéo Guendouzi. Tout est parti d’un tacle rugueux du milieu de la Roma sur son compatriote.

C'était chaud entre la Roma et la Lazio, et particulièrement entre Manu Koné et Guendouzi, même si les 2 Français n'ont pas pris de jaune sur l'action. #lequipeFOOT pic.twitter.com/WdRPJkJXBy — L'ÉQUIPE (@lequipe) January 5, 2025

Connu pour son caractère explosif, l’ancien joueur de l’Olympique de Marseille n’a pas apprécié. Les deux hommes ont donc choisi de s’expliquer verbalement, voire physiquement avant l’intervention de l’arbitre pour les séparer. De quoi provoquer une scène de tension entre les acteurs des deux équipes. De leur côté, Manu Koné et Mattéo Guendouzi, qui ont miraculeusement échappé au carton jaune malgré leur embrouille sous les yeux de l’officiel, ont fait l’objet de commentaires sur les réseaux sociaux.

Koné a calmé le jeu

Un montage photo où l’on voit le Giallorosso tenir plusieurs adversaires représentés comme ses enfants circule sur le net. D’où la réaction de Manu Koné. « Fake, a-t-il réagi sur Instagram. Compétiteur mais pas irrespectueux. » Puis l’ancien joueur du Borussia Mönchengladbach a publié une photo de lui et de Mattéo Guendouzi en équipe de France avec le commentaire en français : « Seulement du football ». Une manière de calmer le jeu après cet incident. Les deux hommes ont tourné la page, sans doute pour le plus grand soulagement du sélectionneur tricolore Didier Deschamps que l’on sait attaché à la bonne ambiance au sein de son groupe.