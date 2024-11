EdF ‍: Daniel Riolo fait une triste annonce sur France-Israël

Dans : Equipe de France.

Par Adrien Guyot

Ce jeudi soir, l'Équipe de France défie Israël dans le cadre de la cinquième journée de la Ligue des Nations, dans un match au contexte tendu. Daniel Riolo ne se montre pas optimiste quant à la faculté des Bleus à pratiquer un bon football.

Place à la troisième trêve internationale depuis le début de la saison. L'Équipe de France va terminer sa phase de poules de Ligue des Nations avec des rencontres contre Israël puis en Italie. La première rencontre a lieu dès ce jeudi, où les Bleus vont retrouver le Stade de France plus d’un an et demi après leur dernière rencontre en Seine Saint-Denis contre Israël. Le match se dispute dans un contexte tendu en raison du conflit israélo-palestinien. Seulement 20.000 spectateurs sont attendus, soit la plus faible affluence jamais enregistrée pour un match de l’équipe française au Stade de France. Au-delà de cela, les tensions sont également présentes en interne, puisque Didier Deschamps a décidé de ne pas convoquer Kylian Mbappé. Sur RMC, Daniel Riolo ne se fait pas trop d’illusions concernant le niveau de la France sur le match contre la nation du Proche-Orient.

Daniel Riolo va s’ennuyer devant France-Israël

🗣️ Daniel Riolo après la victoire de la France contre Israël : "Le score est de 4-1, mais est-ce que les gens ont pris du plaisir ce soir ? Le vrai problème des Bleus c'est : est-ce que tu passes une bonne soirée ?" #RMCLive pic.twitter.com/O1wrGV9nAd — After Foot RMC (@AfterRMC) October 10, 2024

Pas toujours très tendre avec Didier Deschamps depuis de nombreux mois, notamment après la prestation du match aller pourtant remporté aisément par la France, le consultant estime que le jeu pratiqué par les Bleus ne sera pas flamboyant, dans la lignée des derniers rassemblements : «Je la trouve pauvre cette équipe, je ne la trouve pas intéressante. Elle ne me séduit pas, elle ne pratique pas un bon football. Ça va être comme d’habitude, on va se faire chier», a-t-il lâché. Malgré le contexte de la rencontre qui fait énormément réagir et qui a conduit à des manifestations pro-palestiniennes dans Paris ces dernières heures, les Bleus vont devoir se concentrer sur le terrain, car l’enjeu est de taille. Une victoire est impérative pour aller disputer une finale pour la première place sur la pelouse de San Siro contre l’Italie dans trois jours, bien que terminer deuxième suffise pour rejoindre les quarts de finale de ce nouveau format.