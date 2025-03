Le phénomène Cherki secoue Didier Deschamps

Dans : Equipe de France.

Par Claude Dautel

Auteur de deux passes décisives et d'un but avec l'équipe de France Espoirs contre l'Angleterre (5-3), Rayan Cherki a encore prouvé qu'il méritait d'être présent avec les Bleus.

Si les performances de Rayan Cherki avec l'Olympique Lyonnais passent probablement inaperçues en Europe, sa prestation avec les U21 français contre leurs homologues anglais a clairement fait monter du monde dans le train de la hype et interpellé encore plus sur l'absence de sélection du milieu offensif par Didier Deschamps. Sur X, de nombreux gros comptes anglais se sont interrogés sur cette absence de Rayan Cherki en équipe de France, et certains ont demandé aux clubs de Premier League de recruter celui qui empile les passes décisives, et les buts. « Rayan Cherki est le footballeur le plus créatif du monde. Difficile de trouver un joueur plus inventif que lui dans le jeu. Confortable à gauche, confortable à droite, imprévisible avec les deux pieds, piège le ballon et fait quelque chose de dangereux en un seul mouvement », s'enthousiasme le compte anglais @The Near Post.

Rayan Cherki a délivré 12 passes décisives sur ses 10 dernières apparitions TCC, c’est 1 de plus que l’Équipe de France A sur ses 15 derniers matchs (11). — Data OL (@OL_Data) March 21, 2025

En France, c'est surtout l'absence de convocation de Rayan Cherki qui fait causer après ce France-Angleterre, et au lendemain de la défaite des Bleus en Croatie. Tout le monde se demande comment Didier Deschamps n'a pas encore fait venir une seule fois le joueur lyonnais chez les Bleus, même si DD a précisé qu'il voulait le laisser à la disposition des Espoirs dans la perspective du prochain Euro. « Des gens ont regardé l’EDF hier et les Espoirs ce soir et considère que Cherki ne peut pas jouer à l’échelon supérieur c’est quand même curieux. Des fois j’ai le sentiment qu’on veut nous le faire passer uniquement pour un joueur spectacle alors qu’il est d’une efficacité dingue », constate par exemple Najim Medini, commentateur pour Canal+ et RMC. Didier Deschamps, qui sera samedi en conférence, sera probablement interrogé sur ce sujet qui devient tout de même sensible.