EdF ‍: Zidane à la place de Deschamps, il vend la mèche

Dans : Equipe de France.

Par Corentin Facy

Avec le départ annoncé de Didier Deschamps après la Coupe du monde 2026, l’équipe de France tend les bras à Zinedine Zidane.

Malgré un match aller compliqué, l’équipe de France a renversé la Croatie pour se qualifier en demi-finale de Ligue des Nations. Les hommes de Didier Deschamps affronteront l’Espagne au mois de juin, et le sélectionneur des Bleus a bien l’intention de jouer cette compétition à fond. Il faut dire que « DD » souhaite à présent croquer chaque moment à pleine dent alors que son départ se rapproche, lui qui a officiellement confirmé qu'il ne prolongerait pas son contrat qui expire après la Coupe du monde 2026. L’identité de son successeur n’est pas encore connue, mais le suspense est mince. Zinedine Zidane tient la corde et serait un choix logique pour Philippe Diallo. Nouveau sélectionneur de la Belgique, Rudi Garcia a été interrogé à ce sujet par Canal+.

Le Real ou la France, Zidane peut choisir les deux https://t.co/HzE5Om0ePH — Foot01.com (@Foot01_com) March 26, 2025

Et pour l’ex-entraîneur de l’OM et de l’OL, il est clair qu’il n’y a pas beaucoup de suspense quant à l’avenir de Zinedine Zidane à la tête des Bleus. « Ça parait logique, c’est vous qui le dites. Ça fait 13 ans que Didier est à la tête des Bleus. C’est l’un des meilleurs entraîneurs de la planète. Quand on gagne une Coupe du monde et qu’on va en finale quatre ans après… Il a été beaucoup critiqué et je me suis beaucoup énervé devant les journaux de ce qui pouvait être dit contre lui. En plus, il est Français » a estimé Rudi Garcia, qui respecte énormément Didier Deschamps et qui ne voit pas comment Zinedine Zidane ne pourrait pas être choisi pour lui succéder. Philippe Diallo a encore quelques mois devant lui pour prendre la meilleure décision, même si les supporters tricolores ne comprendraient certainement pas qu’un autre sélectionneur que Zidane soit retenu pour prendre la succession de Didier Deschamps.