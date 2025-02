Giroud dépouillé de 500.000 euros à Los Angeles

Dans : Equipe de France.

Par Guillaume Conte

Pas vraiment à son avantage au Los Angeles FC avec aucun but inscrit en plus de 10 matchs depuis sa signature, Olivier Giroud vit un début d’histoire compliquée en Californie.

A l’approche de la reprise de la saison, l’attaquant français a vu son domicile être cambriolé alors qu’il était en déplacement, affirme le média américain TMZ Sports. Les faits se sont donc déroulés en l’absence d’occupants dans la maison, et les cambrioleurs sont rentrés en brisant une vitre.

LAFC's Olivier Giroud's Home Burglarized, $500K In Jewelry Allegedly Stolen | Click to read more 👇 https://t.co/YGWdAEsGrp — TMZ Sports (@TMZ_Sports) February 17, 2025

Les malfrats ont rapidement mis la main sur des bijoux appartenants au couple, pour un montant total de 500.000 euros. Aucune alarme n’a retenti, et le meilleur buteur de l’histoire des Bleus a simplement constaté les faits à son retour. Olivier Giroud et son épouse ont aussi vu une dizaine de leurs montres de collection être dérobées. La police de Los Angeles a ouvert une enquête et pour le moment aucune arrestation n’a été effectuée dans cette affaire.