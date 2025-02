France ‍: Zidane après Deschamps, il a peur

Dans : Equipe de France.

Par Guillaume Conte

Le départ annoncé de Didier Deschamps ouvre grand la porte à la venue de Zinedine Zidane chez les Bleus en 2026. Un projet séduisant mais aussi inquiétant pour l'un de ses amis.

Didier Deschamps l’a clairement annoncé, il va mettre un terme à son mandat à la tête de l’équipe de France à l’issue de la Coupe du monde 2026. De quoi éviter les rumeurs persistantes sur son avenir, et se concentrer désormais sur le sportif avec un statut à redorer après l’Euro très décevant en 2024. Désormais, les questions se portent plus sur son successeur. Le nom de Zinedine Zidane revient inévitablement tant l’ancien coach du Real Madrid, qui a déjà tout gagné en club, a toujours fait savoir que son rêve était de diriger les Bleus. La boucle serait ainsi bouclée pour un Zizou qui a envie de choisir ses combats, et de ne prendre que les meilleurs quitte à repousser toutes les propositions ces dernières années.

Difficile de passer après Deschamps

Mais méfiance tout de même, succéder à Didier Deschamps ne sera pas si évident. Si les passionnés de football rêvent de voir les Bleus retrouver le chemin des buts adverses et enfin aborder une compétition avec des ambitions dans le jeu, le risque de voir Zidane descendre de son piédestal inquiète beaucoup son ami Jamel Debbouze. Omniprésent sur la scène médiatique et sportive pour présenter son nouveau film, l’ancien trublion de Canal+, qui voue une admiration sans limite à Zim’Dine Zim’dane comme il le surnomme, craint cette succession.

Didier Deschamps et son staff ont fait une surprise aux U14 de l'US Cap d'Ail en participant à leur séance d'entraînement !



L'occasion pour l'ensemble du staff de l'@equipedefrance de montrer leur reconnaissance envers les éducateurs et tous les bénévoles 💙 pic.twitter.com/RUG2h2fZc3 — FFF (@FFF) January 29, 2025

« Ça me fait peur pour lui parce qu'il sera exposé et critiquable et ça va m'énerver. Mais très heureux car qui de mieux que Zizou après un monstre comme Didier Deschamps ? Je pense qu'on va le regretter, peu importe qui sera derrière. Didier a fait un tel travail, il a été tellement intelligent, il nous a emmenés au sommet ! Ça va être très dur de faire mieux que lui mais pour autant il n'y a que Zizou qui peut reprendre la partition », a livré sur RTL l’acteur et réalisateur, persuadé qu’aucun autre homme que Zidane ne peut succéder à Didier Deschamps à ce poste. Et il n’est pas le seul.