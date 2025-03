La France n'aime pas Cherki, l'Algérie arrive à Lyon

Dans : Equipe de France.

Par Claude Dautel

Malgré ses prestations de haut niveau avec l'Olympique Lyonnais, Rayan Cherki n'a pas été convoqué par Didier Deschamps et a été retenu avec l'équipe de France Espoirs qui disputera deux matchs amicaux. Certains estiment que Cherki doit désormais dire oui à l'Algérie.

Si le sélectionneur national a fait venir Désiré Doué pour les deux matchs de Ligue des Nations que la France va disputer fin marc contre la Croatie, Didier Deschamps n'a pas retenu Rayan Cherki alors que ce dernier est impeccable depuis plusieurs semaines sous le maillot de l'Olympique Lyonnais. Pour se justifier au sujet du milieu offensif lyonnais, DD a fait un tir groupé avec Maghnes Akliouche, le jeune joueur de Monaco, lui aussi absent de la liste dévoilée ce jeudi. « Ce sont deux jeunes intéressants dans leurs clubs, des profils différents, des joueurs concernés par l'Euro Espoirs. Mais ça ne veut pas dire qu'ils ne peuvent pas venir dans un futur proche en équipe de France », a confié le sélectionneur des Bleus. Mais du côté des fans de Rayan Cherki, on commence à en avoir assez et on incite ce dernier à rejoindre l'équipe d'Algérie, dont est originaire une partie de sa famille.

🇫🇷 @rayan_cherki est appelé avec l'équipe de France Espoirs qui disputera 2 matchs amicaux face à l'Angleterre et la Slovaquie ⤵ — Olympique Lyonnais (@OL) March 13, 2025

Sur X (anciennement Twitter), et en réponse à l'Olympique Lyonnais concernant la sélection de Rayan Cherki avec les Espoirs français, les messages allaient tous dans le même sens : « Va en Algérie ou en Italie ils te méritent mieux que l’EDF avec ce sélectionneur », « Choisis l'Algérie tu perds ton temps avec Deschamps », « Va en Algérie, ils respectent les Lyonnais. Là-bas, tu te retrouveras parmi ta famille et tes frères, Aouar et Gouiri », « il faut changer de sélection y’a aucun respect là ».

Pour l'instant, Rayan Cherki ne semble pas vouloir tourner le dos à l'équipe de France, alors que du 11 au 28 juin prochain, il jouera l'Euro Espoirs avec les Bleuets. Reste que le Mondial aura lieu dans un peu plus d'un an et que les places sont rares dans le groupe de Didier Deschamps où la concurrence dans ce secteur est énorme avec des joueurs qui ont un avantage sur Cherki, c'est qu'ils jouent régulièrement la Ligue des champions.. Pour Rayan Cherki, les prochains mois seront décisifs, notamment parce que son départ de l'Olympique Lyonnais pourrait intervenir l'été prochain.