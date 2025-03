Deschamps et les Algériens, la FFF attaque un consutant vedette

Dans : Equipe de France.

Par Claude Dautel

Ancien député européen, et consultant vedette pour de nombreuses émissions, Karim Zeribi a critiqué les choix de Didier Deschamps, pointant du doigt l'absence de Cherki et Akliouche. La réponse de la FFF n'a pas traîné.

Karim Zeribi n'a jamais eu sa langue dans sa poche, ce qui lui a valu, après son passage au Parlement européen, d'être consultant sur RMC et C8 notamment. Mais c'est au micro de Sud-Radio, qu'il vient de se faire remarquer. Evoquant le groupe de l'équipe de France, pour les deux matchs à venir contre la Croatie, il s'en est pris directement au sélectionneur national. « Je pense que Didier Deschamps, c’est Bruno Retailleau. Il a un problème avec les Algériens (...) Maghnes Akliouche et Rayan Cherki, si tu ne les sélectionnes pas et que tu mets des gens qui sont en méforme, qui reviennent de blessure, c’est que tu as un problème avec ces garçons-là. Et qu’est-ce qui fait le point commun de ces garçons ? Ce sont des Franco-algériens », a lancé, en direct à l'antenne, Karim Zeribi. Des propos qui ne sont pas restés sans réponse de la part de Philippe Diallo, le président de la Fédération Française de Football.

Deschamps et les Algériens, la FFF ne laissera pas passer

🇫🇷 Que pensez-vous de la liste de Didier Deschamps pour le prochain match des Bleus ?



🗣️ "Didier Deschamps c'est Bruno Retailleau, car il a un problème avec les Algériens." : @KarimZeribi https://t.co/GSP8l7aI0D pic.twitter.com/aujOZfq5cg — Sud Radio (@SudRadio) March 13, 2025

Présent lundi à Clairefontaine, à l'occasion du premier jour du regroupement de l'équipe de France avant les deux confrontations face à la Croatie, le patron de la FFF a été clair. En effet, Philippe Diallo a annoncé que la Fédération allait porter plainte contre Karim Zeribi pour ses propos accusatoires à l'encontre de Didier Deschamps. Ce n'est pas la première fois que le sélectionneur est ainsi visé par de tels propos, personne n'ayant oublié la célèbre réponse de Karim Benzema à Marca en 2016, alors qu'il était tenu à l'écart des Bleus. Le joueur du Real Madrid avait totalement repoussé l'idée que Didier Deschamps soit raciste, mais il avait lancé une phrase qui avait choqué DD : « Deschamps a cédé sous la pression d'une partie raciste de la France. » Suite à cela, le sélectionneur tricolore avait été la cible de menace, sa maison ayant même été taguée. Désormais, avec le soutien de la FFF, il ne veut plus laisser la place à ce genre d'accusations.