EdF ‍: Les Françaises abandonnées à Nice, le chiffre est terrible

Par Hadrien Rivayrand

L'équipe de France féminine affronte l'Espagne ce mardi soir à Nice. Un choc qui n'attire pas franchement les foules...

L'équipe de France féminine a un énorme match à disputer ce mardi soir face à l'Espagne, championne du monde. Forcément un grand moment pour les filles de Laurent Bonadei, qui auront à coeur de prouver leur valeur après des Jeux Olympiques ratés. Mais voilà, le football féminin peine toujours autant à rassembler les fans. C'est le cas chez les téléspectateurs mais aussi pour les supporters présents au stade. Ce mardi soir à Nice du côté de l'Allianz Riviera, on attend moins de 8000 spectateurs. Pour rappel, l'enceinte des Aiglons peut accueillir 36178 personnes... Une mauvaise nouvelle de plus, alors que la rencontre des Bleues à Angers face au Nigéria samedi dernier n'avait déjà rassemblé que 5330 spectateurs.

Les Bleues ne rassemblent pas, le bilan est terrible mais...

Du côté de l'équipe de France féminine, on ne veut cependant pas s'inquiéter plus que cela. Laurent Bonadei, dans des propos rapportés par Ouest France, a en effet indiqué ces dernières heures : « On est dans une période post Jeux olympiques, dans une période hivernale où il ne fait pas chaud. Il y a aussi beaucoup de rencontres en ce moment avec la Ligue des champions des garçons, et nous, ce sont des matches amicaux. Quand on va démarrer la Ligue des nations au mois de février, il y aura certainement un peu plus d’engouement parce que les gens vont pouvoir se projeter ». Pour rappel, les Bleues débuteront leur campagne de Ligue des Nations contre la Norvège le 21 février prochain. On verra à ce moment-là si les fans répondront présents. Pour la comparaison, quand l'Angleterre a reçu la France à la fin du mois de mai dernier, pour le compte des qualifications à l’Euro 2025, 42000 spectateurs étaient de la partie.