EdF ‍: Upamecano ne ratera pas France-Espagne

Dans : Equipe de France.

Par Corentin Facy

Porte-bonheur de l’équipe de France, qui ne perd quasiment jamais quand il est titulaire, Dayot Upamecano s’est blessé et manquera les prochains matchs du Bayern Munich.

Un coup dur pour le joueur et pour le club bavarois puisque l’international tricolore a été victime d’une blessure au genou gauche. Le Parisien en dit plus ce mercredi sur la durée de l’indisponibilité de Dayot Upamecano alors que le flou régnait encore à ce sujet depuis le début de la journée. Didier Deschamps peut souffler, il pourra compter sur son capitaine pour la demi-finale de Ligue des Nations contre l’Espagne en juin prochain. En effet, l’ex-défenseur de Salzbourg va manquer cinq à six semaines de compétition. Il ratera par conséquent les matchs contre Dortmund, Mayence et Dortmund ainsi que la double confrontation face à l’Inter Milan en Ligue des Champions.