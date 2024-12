Thierry Henry exprime son ras-le-bol

Dans : Equipe de France.

Par Eric Bethsy

Médaillé d’argent aux Jeux Olympiques de Paris 2024, Thierry Henry espère rebondir après son passage en équipe de France Espoirs. Mais avant de reprendre du service, l’entraîneur français a poussé un coup de gueule sur le traitement infligé aux coachs.

On peut parler d’une expérience positive pour Thierry Henry. Très critiqué pendant ses quelques mois passés sur le banc de l’AS Monaco, le Français a redoré son image en tant que sélectionneur de l’équipe de France Espoirs. L’ancien attaquant, outre sa communication et sa cote de popularité au sein du vestiaire, a su mener sa sélection jusqu’à la médaille d’argent aux Jeux Olympiques de Paris 2024.

🗣️ « Ouaaaaaaaaaais » 🤩



Découvrez le fameux discours de Thierry Henry après la victoire contre l’Argentine en quarts de finale des JO 🔥



Le film « LES FOUS DES JEUX » est disponible sur notre chaîne YouTube ➡️ https://t.co/rxLk0zkrPm 🍿#Paris2024 pic.twitter.com/9O6HpA1ja9 — Equipe de France ⭐⭐ (@equipedefrance) December 8, 2024

Le champion du monde 1998 a néanmoins quitté son poste pour raisons personnelles et cherche une nouvelle aventure. Thierry Henry a en effet lancé un appel sur le plateau de Sky Sports, où il a également poussé un coup de gueule sur le traitement infligé aux entraîneurs. « Je n’ai aucun problème à me tester au niveau d’un club, a confié le consultant. Il faudrait que ce soit quelque chose qui soit juste. Je vais devoir évaluer la situation et voir ce que ça va être et où ça va être parce qu’il faut comprendre quelque chose. »

Thierry Henry pose une condition

« Vous savez à quel point c’est dur pour un entraîneur, les gens ne prennent pas ça en considération, à quel point c’est dur pour votre famille, à quel point c’est dur de déplacer vos enfants quelque part et puis vous vous faites virer. Ensuite, vous rentrez chez vous. Les gens ne se soucient pas de ce qui vous arrive à vous et à votre famille parce que ce n’est pas souvent que les gens se soucient de l’entraîneur. (…) Mais non, je suis ouvert à tout, n’importe quoi et tout, mais il faudra que ce soit quelque chose qui ait du sens pour moi et ma famille et c’est très important », a insisté Thierry Henry, dont le nom pourrait alimenter des rumeurs dans les prochains mois.