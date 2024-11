EdF ‍: La FFF va lâcher 3,5 ME pour France-Israël

Dans : Equipe de France.

Par Mehdi Lunay

Avec les problèmes de sécurité et les polémiques politiques, le match France-Israël cause bien des soucis aux autorités. A cela s'ajoute désormais l'immense coût financier du match, entièrement supporté par la FFF.

Jamais un match de Ligue des Nations n'aura fait autant de bruit dans les médias français. Dans le contexte de la guerre au Proche-Orient puis des violents affrontements d'Amsterdam, l'Equipe de France reçoit Israël au Stade de France. Cette rencontre est naturellement classée à haut risque et nécessite la mise en place d'un important dispositif de sécurité. Ce contexte tendu n'incite pas les supporters français à venir à Saint-Denis. Jeudi soir, l'enceinte qui accueille les matchs des Bleus réalisera une affluence aussi faible qu'inédite avec 15 000 personnes attendues seulement.

La FFF va perdre gros jeudi

Un chiffre loin d'être anodin pour la FFF. En effet, organiser la rencontre au Stade de France lui coûte déjà très cher. Dans le contrat d'exploitation qui lie les Bleus à l'enceinte de Saint-Denis, chaque match est facturé 2,5 millions d'euros. C'est donc un véritable naufrage financier qui attend la FFF comme l'explique L'Equipe. Pour que le match de jeudi soit rentable, l'Equipe de France doit accueillir au moins 60 000 spectateurs, soit 4 fois plus qu'attendu dans la réalité. Si TF1 va remplir un peu les caisses via les droits TV (3,5 millions d'euros par match diffusé), cela ne suffira pas à compenser d'énormes dépenses.

L'Equipe détaille l'augmentation des frais avec un nombre accru de stadiers engagés, 2500 jeudi contre moins de 2000 habituellement. Les contrôles aux abords du stade ont débuté dès lundi, deux jours plus tôt que sur un match classique. En outre, il y aura plus de barrages filtrants et des contrôles plus stricts. De quoi faire exploser la facture globale du match. Sur ce France-Israël, la FFF va perdre 3,5 millions d'euros au total selon les estimations du quotidien national. Une somme énorme même après les très bons résultats financiers de la fédération. En 2023, elle avait réalisé 1,8 million d'euros de bénéfices. Cela ne sera vraiment pas de trop pour supporter les conséquences d'une soirée déjà historiquement négative sur le plan financier.