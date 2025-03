EdF ‍: Guendouzi titulaire, ce consultant a mal pour la France

Dans : Equipe de France.

Par Hadrien Rivayrand

L'équipe de France a montré un visage assez inquiétant jeudi soir face à la Croatie en quart de finale aller de la Ligue des Nations. Un joueur est particulièrement critiqué : Mattéo Guendouzi.

L'équipe de France aura deux buts à remonter minimum ce dimanche soir face à la Croatie pour rallier le dernier carré de la Ligue des Nations. Les Bleus sont totalement passés à côté à Split il y a quelques jours. Didier Deschamps avait donné sa confiance à certains éléments qui n'ont pas donné satisfaction, comme Adrien Rabiot, Aurélien Tchouaméni et Mattéo Guendouzi. Le milieu de terrain de l'équipe de France a franchement inquiété. Le joueur de la Lazio n'a d'ailleurs pas été épargné ces dernières heures par Jean-Michel Larqué, qui a du mal à comprendre comment l'ancien de l'Olympique de Marseille peut être en équipe de France.

Guendouzi, Jean-Michel Larqué n'en peut plus

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Matteo Guendouzi (@matteoguendouzi)

Dans Rothen s'enflamme, le consultant a en effet indiqué lors d'un débat houleux : « Il y a 20 ans au milieu, tu avais Vieira, Makélélé, Zidane. Tchouaméni-Guendouzi-Rabiot, c’est la Divison 1 de District. (…) Mattéo Guendouzi ? D’un joueur moyen à l’OM, on en fait un titulaire en Bleu. Il est puissant ? Non. Rapide ? Non. Il a une bonne frappe ? Non. Un bon jeu de tête ? Non. Il n’a aucun point fort, il est moyen partout. Et vous savez combien il a fait de passes vers l’avant en 73 minutes ? 4 et demi. Ce n’est pas avec lui qu’on va s’en sortir ». Reste à savoir si Mattéo Guendouzi aura de nouveau la confiance de Didier Deschamps ce dimanche soir contre la Croatie. Eduardo Camavinga, Warren Zaïre-Emery, Manu Koné ou encore Désiré Doué pourraient aussi avoir leur chance, d'autant qu'il faudra marquer vite pour espérer passer en demi-finales de la Ligue des Nations.