EdF ‍: Griezmann refuse l'invitation de la France

Dans : Equipe de France.

Par Quentin Mallet

Officiellement retraité de l’Équipe de France, Olivier Giroud va recevoir un hommage unique du public français avant la réception de la Croatie ce dimanche 23 mars. Il aurait pu être accompagné d’Antoine Griezmann mais ce dernier ne viendra pas.

La France n’oubliera jamais son nom. Olivier Giroud a passé treize longues et belles années en tant qu’attaquant de pointe de l’Équipe de France. Régulièrement sujet aux railleries et aux critiques, le buteur n’a jamais renié son talent et a toujours fait preuve d’un comportement exemplaire chez les Bleus. Utilisé comme un élément central de la formation de Didier Deschamps, il est parvenu à devenir le meilleur buteur de l’histoire de la sélection tricolore tout en ayant fait partie de l’effectif champion du monde 2018 en Russie. Forcément, l’annonce de sa retraite internationale a créé un grand vide. Pour célébrer son impact majeur dans l’histoire de l’Équipe de France, la Fédération française de football va organiser un grand hommage qui lui sera consacré en amont de la très symbolique rencontre entre les Bleus et la Croatie. Si Olivier Giroud devait toutefois apparaitre avec Antoine Griezmann pour un hommage à deux, il n’en sera finalement rien.

Giroud célébré, pas Griezmann

EdF : Deschamps a son numéro, Tolisso attend l'appel https://t.co/F2a6YHJDSe — Foot01.com (@Foot01_com) March 12, 2025

En effet, l'attaquant de Los Angeles sera bel et bien de la partie pour le match entre la France et la Croatie, mais ce ne sera toutefois pas pour occuper le poste d’avant-centre. Dans un Stade de France à guichets fermés, le natif de Chambéry va recevoir un hommage de la FFF pour ses services rendus et son palmarès avec les Bleus. Toutefois, il aurait dû être accompagné d’Antoine Griezmann, lui aussi retraité des Bleus. Sauf que selon Le Parisien, la star de l’Atlético de Madrid ne fera pas le chemin. Le média francilien indique que le chouchou des Bleus a finalement décliné la proposition pour des raisons d’agenda. En interne, il se murmure qu’il aurait refusé, car il préfèrerait une cérémonie individuelle. Interrogé à ce sujet, Didier Deschamps a confié que l'agenda de Griezmann ne lui permettait simplement pas d'être présent à cette date, et qu'un hommage important lui sera rendu ultérieurement. Il le mérite.