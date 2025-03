EdF ‍: Deschamps se défend d'avoir viré Griezmann des Bleus

Dans : Equipe de France.

Par Quentin Mallet

La décision d’Antoine Griezmann de prendre sa retraite internationale a suscité de vives réactions et, surtout, des interrogations. Plusieurs rumeurs sur les véritables raisons de son choix ont émergé, lesquelles ont été balayées par Didier Deschamps.

A la fin du mois de septembre 2024, Antoine Griezmann surprenait tout le monde en publiant une vidéo sur ses différents réseaux sociaux, dans laquelle il annonçait prendre sa retraite internationale. Le chouchou de Didier Deschamps s’en allait d’une équipe de France avec laquelle il s’est retrouvé sur le toit du monde en 2018. Sa décision a choqué la planète football, au point de voir des théories du complot toujours plus farfelues les unes que les autres. L’une d’elles expliquait qu’Antoine Griezmann avait pris la décision d’arrêter les Bleus, car il n’avait pas digéré l’Euro 2024. Pour rappel, il a traversé une compétition délicate d’un point de vue sportif : sorti peu après l’heure de jeu face au Portugal et sur le banc au coup d’envoi de la demi-finale face à l’Espagne. Dans un récent entretien, Didier Deschamps nuance sur la véracité de cette rumeur.

Griezmann agacé par l’Euro ? Sa décision datait d’avant

Griezmann écrase Mbappé dans le coeur des Français https://t.co/cgp9h8GALC — Foot01.com (@Foot01_com) March 19, 2025

« Griezmann a arrêté les Bleus à cause de l’Euro ? Non, c’est une idée reçue. L’Euro est un élément qui a figuré dans sa réflexion, mais il se posait déjà la question d’arrêter la sélection avant la compétition. C’était dans son esprit et il m’en avait parlé. C’est logique qu’il ait cette réflexion comme d’autres joueurs avant lui. Cela demande du temps, il faut que cela mûrisse. Que ce qu’il s’est passé à l’Euro ait eu une influence, oui, mais ce n’est pas uniquement ça », a nuancé Didier Deschamps dans une interview accordée au Figaro. Le sélectionneur tricolore aura prochainement l’occasion de revoir son chouchou lorsqu’il recevra son hommage – la date n’est pas encore connue - en tant que joueur historique de l’équipe de France.