FFF ‍: Aulas dément cette sale rumeur

Dans : Equipe de France.

Par Hadrien Rivayrand

Les élections pour la présidence de la Fédération Française de Football auront lieu dans quelques jours. Philippe Diallo est le grand favori à sa propre succession.

Philippe Diallo compte bien se faire réélire à la tête de la FFF le 14 décembre prochain. Diallo avait remplacé par intérim Noël Le Graët, pris dans certains scandales au sein du football français. Le natif de Saint-Nazaire est le grand favori pour continuer son aventure à la tête du football français. Cependant, pour certains, Diallo serait menacé par... Jean-Michel Aulas. C'est en tout cas l'avis de Noël Le Graët, qui pense que l'ancien président de l'OL agit en interne pour faire tomber Philippe Diallo et ainsi se faire élire à la présidence de la Fédération Française de Football.

Aulas répond cash à Noël Le Graët

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par FFF (@fff)

Lors de quelques mots échangés avec Ouest France, Jean-Michel Aulas ne s'est pas fait prier pour répondre à NLG. Et ça a le mérite d'être clair : « Tout d’abord, je considère que Philippe a eu un parcours exemplaire depuis qu’il est arrivé. Des choses sont complètement erronées. C’était normal que je puisse témoigner d’une reconnaissance professionnelle envers Philippe. Il a défendu bec et ongles le monde amateur dans la redistribution des dotations de la Coupe de France. J’entends aussi parler de problèmes informatiques, mais cela provient de l’avant et pas de la présidence de Philippe. Je viens pour rectifier des choses dites qui sont inexactes. Je ne suis pas à côté mais derrière Philippe, avec la volonté ferme de rester à ma place car le projet est important ». Pour rappel, Aulas est actuellement le vice-président de la Fédération française de football et a de grandes ambitions sur certains projets, comme le développement du football féminin ou encore les aides envers les arbitres du foot français.