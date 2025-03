Michael Olise a mis la presse française à ses pieds

Dans : Equipe de France.

Par Claude Dautel

Titularisé face à la Croatie, Michael Olise a marqué son premier but sous le maillot de l'équipe de France. L'occasion pour le joueur du Bayern Munich de montrer à Didier Deschamps qu'il méritait désormais qu'on lui fasse plus confiance.

Retenu en équipe de France pour la première fois en septembre 2024, le natif de Londres n'avait jamais réellement réussi à montrer avec les Bleus qu'il était bien la pure pépite pour qui le Bayern Munich avait dépensé 53 millions d'euros l'été dernier pour le faire venir de Crystal Palace. Mais, face à la Croatie, et dans un match à haute tension, Michael Olise a cette fois enflammé le Stade de France, et pas seulement qu'en marquant un coup-franc qui a redonné de l'espoir en début de seconde période et en délivrant une passe décisive sur le but d'Ousmane Dembélé. Pendant les 106 minutes qu'il a passées sur la pelouse avant de céder sa place à Camavinga, Olise a mis la Croatie au supplice, et ce lundi, la presse est unanime sur ce sujet.

L'Equipe fan de Michel Olise

Dans L'Equipe, Vincent Duluc admet avoir été emballé par la prestation du joueur du Bayern Munich avec l'équipe de France. « Olise s'est occupé de presque tout. Il compose un meneur de jeu qui joue sur un fil, qui en tombe souvent, mais qui allume la lumière quand il traverse la défense avec ses manières de funambule (...) Olise, qui n'avait jamais été très bon en bleu, a été formidable, encore, en offrant le deuxième but à l'adresse et à la confiance de Dembélé, à un moment où l'équipe de France avait vraiment beaucoup fait pour revenir à hauteur. Cela faisait longtemps que l'on n'avait pas eu le sentiment de voir les Bleus se calquer à ce point sur le rendement d'un numéro 10 », écrit le journaliste du quotidien sportif qui en a pourtant vu d'autres.

Avec la France comme avec le Bayern Munich

Dominique Sévérac, qui suivait le France-Croatie pour Le Parisien, est, lui aussi, enthousiaste après cette prestation du joueur de 23 ans. « Un but, une passe décisive, un presque pénalty obtenu, Michael Olise aura été le grand bonhomme de la soirée, le genre de sélection qui compte pour s’installer plus confortablement parmi les Bleus, se rendre quasi indispensable, ce qui colle bien à sa saison au Bayern Munich où il a pris la dimension d’un club de cette envergure, supportant la pression et le poids des responsabilités », fait remarquer notre confrère après la qualification de l'équipe de France pour le Final Four de la Ligue des Nations.

Pour Pierre Ménès, qui avait, lui aussi, des doutes sur Michael Olise, la surprise est excellente. « J’avais trouvé ses premières prestations avec les Bleus inquiétantes, il semblait écrasé par le poids du maillot. Mais, là, il s’est révélé dans une position presque de milieu offensif. Il a beaucoup provoqué et son coup-franc était magique. Un but et une passe décisive, il pouvait sortir avec le sentiment du devoir accompli », s'est réjoui l'ancien consultant du Canal Football Club.