Griezmann écrase Mbappé dans le coeur des Français

Dans : Equipe de France.

Par Corentin Facy

Même s’il a officiellement pris sa retraite internationale, Antoine Griezmann garde une place de choix dans le coeur des Français. Au contraire de Kylian Mbappé, de moins en moins aimé du grand public.

En septembre dernier, Antoine Griezmann a pris tout le monde à contre-pied en annonçant sa retraite internationale, deux mois seulement après la demi-finale de l’Euro perdue par l’Equipe de France contre l’Espagne. Statut de titulaire en danger, relations de moins en moins fluide avec Didier Deschamps ou encore Kylian Mbappé, le meneur de jeu de l’Atlético de Madrid a préféré jeter l’éponge plutôt que d’entacher sa formidable histoire d’amour avec les Bleus. Une décision regrettée par le public français, tant le natif de Mâcon est aimé des supporters tricolores.

EdF : Griezmann refuse l'invitation de la France https://t.co/zweErJKJxv — Foot01.com (@Foot01_com) March 13, 2025

Un récent sondage tend de nouveau à le prouver, même si celui-ci ne concerne que les enfants puisqu’il s’agit du sondage annuel du Journal de Mickey sur les personnalités préférées des enfants en France. Les deux premières places sont occupées par des sportifs, mais pas par des footballeurs puisque Léon Marchand devance Teddy Riner. Viennent ensuite l’acteur Artus et le chanteur Soprano… puis Antoine Griezmann, cinquième de ce classement. Olivier Giroud et Zinedine Zidane sont eux 7e et 8e tandis qu’il faut descendre jusqu’à la 11e place pour trouver trace du capitaine actuel des Bleus, Kylian Mbappé.

Kylian Mbappé classé seulement 11e

La preuve une fois de plus que la cote de popularité de l’ex-attaquant du PSG n’est clairement pas en hausse, au contraire de celle d’un Griezmann, toujours aussi adoré par le public français même si ce classement est à prendre avec des pincettes, ce dernier ne prenant en compte que l’avis des enfants. De retour en Equipe de France après avoir raté les rassemblements d’octobre et de novembre, Kylian Mbappé sait à présent ce qu’il lui reste à faire pour que sa cote remonte : se comporter en vrai leader des Bleus et empiler les buts, ce qu’il sait faire de mieux comme il l’a prouvé au Real Madrid ces dernières semaines.