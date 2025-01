Deschamps n’a pas prévenu Mbappé, la raison dévoilée

Dans : Equipe de France.

Par Guillaume Conte

Didier Deschamps a annoncé la future fin de son aventure avec l'équipe de France. Les joueurs et le capitaine Kylian Mbappé n'étaient pas au courant, mais cela s'explique.

Depuis lundi après-midi, Didier Deschamps a annoncé qu’il mettrait un terme à son aventure en équipe de France après 14 ans de présence, lui qui était arrivé en 2012. Dans une émission enregistrée à l’avance avec Brigitte Macron, le sélectionneur national a fait savoir qu’il arrêterait après la Coupe du monde 2026 en Amérique. Ce n’est que le mercredi dans le journal de 13 heures que l’information a été dévoilée par TF1, ce qui laissait donc le temps à Didier Deschamps d’évoquer ce sujet forcément sensible avec quelques dirigeants du football français ou même des joueurs. Mais tous ont découvert la nouvelle quand les premières fuites ont été aperçues, mardi en soirée.

Un non-évènement pour Deschamps

Il y a une raison à cela, révèle Le Parisien ce jeudi. En effet, si Kylian Mbappé et les cadres des Bleus n’ont pas été prévenus, ce n’est pas par souci de « scoop », pour les écarter ou par mépris, mais simplement parce que Didier Deschamps estimait que cette information n’avait pas une grande importance. Cela ne change rien pour les 18 prochains mois où il sera l’entraineur de l’équipe de France, et la Coupe du monde se préparera de la même façon. Ainsi, selon le journal francilien, le sélectionneur s’étonne même du bruit fait par cette annonce, et pour lui il n’y avait aucune discussion pour aller au-delà de 2026, et son arrêt à ce moment là n’a donc rien de surprenant. Un « non-évènement » à ses yeux, même si Didier Deschamps aime jouer son meilleur rôle, comme en conférence de presse quand il dit qu’il n’est pas au courant de certaines infos pour mieux botter en touche.

Le message est néanmoins passé, et Kylian Mbappé, qui est toujours officiellement le capitaine de l’équipe de France, ne doit pas donc pas se sentir vexé de ne pas avoir été mis dans la confidence.