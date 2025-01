Zidane n'a plus le niveau, la France va le sauver

Dans : Equipe de France.

Par Eric Bethsy

Après l’annonce du départ de Didier Deschamps en 2026, Zinédine Zidane semble destiné à devenir le prochain sélectionneur des Bleus. Le coach libre attend son heure depuis des années. Une inactivité qui pourrait lui fermer des portes.

Le choix paraît déjà évident. Alors que Didier Deschamps vient d’annoncer son départ après le Mondial 2026, son poste de sélectionneur de l’équipe de France semble promis à Zinédine Zidane. Le natif de Marseille avait confirmé son souhait de diriger les Bleus. C’est peut-être la raison pour laquelle l’ancien coach du Real Madrid n’a toujours pas rebondi depuis son départ en mai 2021.

Zidane n'est plus à la page

Bien que fan du Ballon d’Or 1998, le journaliste Swann Borsellino estime que cette longue absence peut l’empêcher de se relancer en club. « Il y a une chose qui pourrait m’inquiéter si on avait parlé d’un club. Je trouve que ce qui est assez inquiétant au final, tout Zizou et toute légende qu’il est, c’est son inactivité, a rappelé le chroniqueur de la chaîne L’Equipe. Je trouve qu’il y a un moment où dans le football de club, ça aurait pu être pénalisant parce que ça avance vite, parce qu’il y a de plus en plus de nouveaux techniciens, parce que le jeu change, etc… »

« Je pense que la chance de Zizou dans son envie et dans son projet avec l’équipe de France, c’est que je le dis souvent, le football de sélection n’est pas le même que le football de club, a-t-il comparé. On sait encore plus pourquoi il a réussi au Real, c’est grâce à son aura, grâce au fait que ce soit une icône, grâce au fait qu’il soit encore capable de certaines choses sur un terrain, là où certains joueurs ne sont pas capables alors qu’ils sont au prime de leur carrière. Je pense qu’avec l’équipe de France, le regard des joueurs va être hyper important, ça lui garantit une forme de respect et de pré-succès. »

« (…) Cela peut être Zidane, n’importe qui peut arriver, il y a un moment où on est un grand pays de football et si on veut être exigeant, on sera exigeant avec Zizou aussi. Mais peut-être qu’on lui passera beaucoup plus de choses que tous les autres noms qu’on a sur la liste », a envisagé le journaliste à l’heure où les noms de Thierry Henry et Bruno Genesio sont également cités pour la succession de Didier Deschamps.