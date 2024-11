EdF ‍: La fin du Stade de France, le coup de pression

Dans : Equipe de France.

Par Guillaume Conte

Et si l'équipe de France quittait définitivement le Stade de France ? Le pavé est jeté dans la mare par le président de la FFF, qui ne souhaite plus payer autant pour y voir les Bleus évoluer.

Jeux Olympiques prioritaires, l’équipe de France n’a pas évolué dans le Stade de France ces derniers mois. La seule fenêtre ouverte aura été celle du récent match face à Israël, disputée devant un public très clairsemé pour des raisons indépendantes du football. Mais pour le reste, les matchs disputés ces derniers mois à Lyon, Bordeaux, Metz ou au Parc des Princes, ont rencontré un succès populaire et économique non négligeable. Au point de mettre la FFF en position de force au moment de négocier le loyer du Stade de France.

La province rapporte plus à la FFF

Le stade de Saint-Denis va connaitre un nouveau gérant dans les mois à venir, avec une bataille entre le duo Bouygues-Vinci, et GL Events pour avoir la charge de la concession. A la clé, des revenus importants puisque la FFF doit par exemple débourser plus de 8 millions d’euros par an pour en profiter, avec l’obligation d’y disputer 4 matchs chaque année. Des sommes bien trop importantes aux yeux de Philippe Diallo, qui entend bien revoir ces montants à la baisse, et assure sur La Chaine L’Equipe qu’il n’hésitera pas à se diriger en province pour l’accueil des Bleus si aucune fenêtre d’amélioration n’était trouvée.

Jeudi 14 novembre, 13h. pic.twitter.com/K8j1UVc9aU — Stade de France (@StadeFrance) November 12, 2024

« Avant la fin de l’année, il y aura une décision pour savoir quel sera le candidat qui va reprendre le Stade de France. Une fois que la décision sera prise, la Fédération négociera avec ce candidat choisi par l’état. Cela fait longtemps que je dis que nous n’avons pas de bonnes conditions économiques pour jouer au Stade de France. Cette année, nous avons joué en province, à Lyon, Bordeaux, Metz. Avec une jauge deux fois moindre, on a gagné cinq fois plus d’argent que si nous jouions au Stade de France. La FFF demande à revoir les conditions pour jouer dans les années futures au Stade de France. Ce sera l’objet des prochains mois. Quitter le Stade de France est-il envisageable? Tout est envisageable, il faut aussi préserver l’avenir du football français », a livré Philippe Diallo, qui ne veut pas se priver du plus grand stade de France, mais ne souhaite pas non plus mettre les finances de l’instance fédérale en danger avec des engagements financiers trop importants.