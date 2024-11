EdF ‍: Zidane à la place de Deschamps, il annonce un fiasco

Dans : Equipe de France.

Par Corentin Facy

Sélectionneur des Bleus depuis douze ans, Didier Deschamps est bien parti pour rester en jusqu’au Mondial 2026. Ce que regrettent de nombreux observateurs, qui aimeraient voir Zinedine Zidane à sa place.

Zinedine Zidane à la place de Didier Deschamps, c’est un fantasme pour de nombreux supporters et observateurs de l’Equipe de France. Il faut dire que l’actuel sélectionneur des Bleus est en place depuis douze ans et que certains aimeraient un renouveau dans l’optique de la Coupe du monde 2026. Ce ne devrait toutefois pas être le cas, « DD » étant sous contrat jusqu’à cette échéance après avoir signé une prolongation sous la mandature de Noël Le Graët. A l’approche des élections présidentielles de la FFF, Philippe Diallo ne prendra aucun risque avec Didier Deschamps, lequel est plus que jamais installé dans son rôle de sélectionneur, en attendant peut-être de laisser la place à Zinedine Zidane d’ici deux ans.

Mais l’ex-entraîneur du Real Madrid, sans club depuis trois ans, ferait-il mieux que Didier Deschamps ? La réponse n’est pas si évidente que ça selon Zack Nani, lequel s’est exprimé à ce sujet sur sa chaîne Twitch. « Deschamps devrait partir. Je doute de sa capacité à repartir de l’avant avec ce groupe. Le peuple veut Zidane, je serais grave content. Mais pas certain que ça ferait une différence absolument monstrueuse dans le jeu. En termes d’hommes et de messages véhiculés, il apporterait un renouveau direct. Mais je n’ai pas souvenir d’un Real Madrid monstrueux tactiquement avec Zidane, son jeu n’était pas hyper intéressant » a expliqué Zack Nani, avant de poursuivre.

« Zidane, ça n’a jamais été folichon »

« Son équipe s’appuyait beaucoup sur la force des individualités offensives et un management des hommes au poil. Zidane, ça n’a jamais été folichon dans le jeu » a lancé le streamer dans l’un de ses lives. Une prise de position assez franche et peu habituelle de la part du supporter de l’Olympique Lyonnais, qui n’est pas du tout certain que Zinedine Zidane fera mieux que Didier Deschamps, notamment en ce qui concerne le jeu pratiqué par l’Equipe de France. Encore faudrait-il le voir pour en avoir la confirmation, ce qui ne devrait pas être le cas à court terme.