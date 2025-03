Mbappé capitaine, il a honte pour la France

Dans : Equipe de France.

Par Quentin Mallet

Rappelé par Didier Deschamps pour participer aux deux prochains matchs de l’Équipe de France, Kylian Mbappé va retrouver ses coéquipiers et, surtout, le brassard de capitaine. Une décision du sélectionneur que Jérôme Rothen n’accepte pas.

Il faut remonter au mois de septembre 2024 pour retrouver une trace d’un match de Kylian Mbappé en Équipe de France. C’était lors d’une victoire face à la Belgique au cours de laquelle il n’avait joué que trente petites minutes sans parvenir à être décisif. Le capitaine des Bleus a manqué les deux derniers rassemblements et s’est même fait fâcheusement remarquer avec son escapade en Suède alors qu'il était censé se reposer à Madrid. Tout autant de facteurs qui ont poussé Jérôme Rothen à s’agacer de la décision de Didier Deschamps de laisser le brassard au Kid de Bondy.

« J’ai une mémoire contrairement à certains »

Dans son émission éponyme diffusée sur RMC, Jérôme Rothen a exprimé sa colère devant le choix de DD de redonner le brassard de capitaine à Kylian Mbappé. « Moi, j'ai une mémoire contrairement à certains. J’ai l’impression que Didier a une mémoire sélective. Son leadership a été remis en question plusieurs fois par son capitaine, Kylian Mbappé, depuis pas mal de mois. Quand il y a des mauvais résultats, quand il reprend devant tout le groupe en disant 'tactiquement, on ne travaille pas assez, il remet en doute les compétences de Didier. Ça, il n’a pas apprécié. Mais on oublie. Moi, je remettrai en doute son capitanat. Pas sa sélection, car il est l’un des meilleurs joueurs au monde. Mais pour relayer le discours et l’image l’équipe de France, pour l’image que veut mettre en place Didier Deschamps et pour aller gagner la Coupe du monde avec un vrai chef sur le terrain, je suis désolé, mais Kylian a tellement fauté qu’il ne méritait pas de rependre tout de suite le brassard », a lâché l’ancien international français.

Pas de doute, le retour de Kylian Mbappé en tant que capitaine de l’Équipe de France fait couler beaucoup d’encre. Mais, à toutes ces questions sur sa légitimité dans le rôle de capitaine, le joueur du Real Madrid répondra directement puisqu'il a annoncé dès jeudi qu'il s'exprimera la semaine prochaine lorsqu'il aura rejoint les Bleus à Clairefontaine. Tout le monde attend cela avec impatience, les prises de parole de Mbappé étant plutôt rares, sauf dans le cadre d'exercice de communication comme cela avait été le cas en décembre du Canal+.