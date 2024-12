EdF ‍: Griezmann de retour avec le brassard, le scénario dingue

Dans : Equipe de France.

Par Quentin Mallet

Sur le plateau du Super Moscato Show, l'ancien basketteur Stephen Brun affirme que Kylian Mbappé peut faire sortir Antoine Griezmann de sa retraite internationale en lui donnant le brassard de capitaine de l'équipe de France.

En septembre dernier, Antoine Griezmann faisait une annonce fracassante en prenant sa retraite internationale. Après 10 passées en équipe de France, tutoyant les sommets et générant des critiques positives unanimes à son égard, le natif de Mâcon prenait la décision de mettre un terme à son aventure avec le maillot des Bleus. La surprise fut grande autant pour les supporters que pour le staff tricolore qui ne s'attendait pas à une décision aussi radicale. Toutefois, les choses pourraient encore changer. Selon Stephen Brun, ancien basketteur et consultant sur RMC, Kylian Mbappé et Didier Deschamps auraient encore le pouvoir de faire revenir Grizou sur sa décision, mais pas à n'importe quel prix.

« Tu veux le capitanat ? Pas de souci »

« Ce serait exceptionnel pour la communication de Mbappé qu’il fasse la démarche d’aller voir Griezmann à Madrid et qu’il lui dise : « On a besoin de toi en équipe de France pour gagner la Coupe du monde 2026. Tu veux le capitanat ? Pas de souci ». Pour moi, Mbappé a un pouvoir d’influence sur Griezmann au même titre que Deschamps. Si Deschamps fait l’effort de voir Griezmann, ce n’est plus pareil. Griezmann n’aura plus le même statut. Le mieux est qu’il revienne pour les éliminatoires du Mondial », a déclaré Stephen Brun qui croit en un retour du chouchou des Bleus pour la Coupe du monde 2026 sur le continent américain. Il n'est toutefois pas certain qu'Antoine Griezmann revienne sur sa décision, lui qui a récemment déclaré qu'elle était ferme et définitive. En attendant, il est bon de rêver qu'un joueur qui rayonne avec l'Atlético de Madrid (23 matchs, 11 buts, 6 passes décisives) revêtisse le maillot des Bleus. Il ne serait pas le premier à changer d'avis, Zinedine Zidane, Lilian Thuram et Claude Makelele l'ayant montré en 2005.