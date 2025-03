EdF ‍: Didier Deschamps menacé avant le Mondial 2026 ‍?

Dans : Equipe de France.

Par Corentin Facy

Les critiques fusent à l’encontre de Didier Deschamps après la défaite de l’Equipe de France en Croatie jeudi soir (2-0) en quart de finale aller de Ligue des Nations.

Même si la Ligue des Nations ne soulève pas un véritable enthousiasme chez les observateurs, les yeux étaient rivés sur l’Equipe de France jeudi soir, pour la grande rentrée des Bleus après quatre mois d’absence. Les Bleus ont malheureusement raté leur rendez-vous de reprise en Croatie, avec une défaite d’une logique implacable (2-0) face aux coéquipiers de Luka Modric. Au-delà du score, c’est le contenu du match qui inquiète les observateurs et les supporters tricolores. Sur le plateau de RMC, Walid Acherchour a fait part de ses doutes quant à l’avenir de l’Equipe de France avec Didier Deschamps à sa tête.

Et pour cause, le consultant estime que l’ancien entraîneur de l’AS Monaco et de l’Olympique de Marseille ne maîtrise plus grand-chose depuis 2018 et pire encore depuis la finale perdue contre l’Argentine en 2022. De là à imaginer un départ précipité avant la fin de son contrat en juin 2026 ? « Didier Deschamps ne maîtrise plus rien. Je suis un peu excessif car certains diront qu’en 2022, il y a eu cette finale de Coupe du monde. Je n’ai jamais été un grand fan de Didier Deschamps et la manière de faire de ses équipes. Mais je respectais l’entraîneur, l’animal de compétition, celui qui était capable tactiquement de maîtriser sa barque sans proposer un jeu chatoyant » a d'abord expliqué le journaliste avant de poursuivre.

Walid Acherchour sans pitié avec Didier Deschamps

« Mais je trouve que dans le management, dans les choix des hommes, dans les choix de départ, il maîtrise de moins en moins le bateau Equipe de France. En 2018, il y avait un vrai cadre, des vrais lieutenants. Je ne le retrouve plus depuis. Entre les listes, le management de Kylian Mbappé, le nombre de fois où cette équipe est en difficulté dans sa manière de mettre en place une animation offensive… Il y a des matchs qui font tâche du côté de Didier Deschamps. Contre la Croatie, c’est une pierre de plus dans le jardin de DD. Sur le global, il est perdu, perturbé » a analysé Walid Acherchour dans l’After Foot. Un avis partagé par de nombreux supporters de l’Equipe de France, lesquels ont hâte de tourner la page Didier Deschamps et d’ouvrir un nouveau chapitre avec un sélectionneur tout neuf. Mais sauf tremblement de terre, il va encore falloir patienter, probablement jusqu’au Mondial 2026.