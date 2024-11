EdF ‍: Didier Deschamps enchaine les boulettes, Walid Acherchour lui donne la solution

Dans : Equipe de France.

Par Corentin Facy

En nommant Kylian Mbappé capitaine de l’Equipe de France, Didier Deschamps s’est trompé dans les grandes largeurs selon Walid Acherchour, qui ne valide pas non plus les choix Kanté et Tchouaméni.

Ces dernières semaines, le sujet du brassard de capitaine est brûlant en Equipe de France. Il faut dire que depuis deux rassemblements, Kylian Mbappé est absent et logiquement, Didier Deschamps doit trouver de nouveaux leaders. Lors du rassemblement précédent, c’est Aurélien Tchouaméni qui avait été désigné par le sélectionneur des Bleus, un choix qui n’avait pas fait l’unanimité. Le milieu de terrain du Real Madrid étant absent pour ce rassemblement du mois de novembre, la question du capitaine a de nouveau été mise sur la table mais cette fois, Didier Deschamps a rapidement tué le suspense. Ngolo Kanté portera le brassard contre Israël.

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Jules Kounde (@jkeey4)

Un choix que Walid Acherchour ne valide pas car pour le consultant de RMC, c’est Jules Koundé qui mérite de devenir le capitaine des Bleus… même en cas de retour d’un Kylian Mbappé qui doit définitivement être destitué de ce rôle aux yeux de celui qui intervient aussi sur DAZN. « Mbappé ne doit plus avoir le brassard selon moi et ce n'est pas au joueur de décider s’il a envie de l’avoir ou non mais à Didier Deschamps. Il doit lui enlever par rapport à tout ce qu’il s’est passé sur les dernières semaines car il ne le mérite plus. Deschamps doit dire à Mbappé que pour tout le monde, il ne doit plus être capitaine, même s’il reste un leader technique. Cela ne va tuer personne, et ça va le décharger de beaucoup de choses car selon moi, il n’est pas fait pour ça » a lancé le consultant dans l'After Foot avant de poursuivre.

Walid Acherchour aimerait voir Jules Koundé capitaine

« Actuellement, il y a un joueur qui mérite le brassard pour moi, c’est Jules Koundé. C’est le mec qui a mis tout le monde d’accord à ce poste. C’est un leader, il a des performances avec le Barça, ce qu’il dégage… Il est fédérateur, il a une aisance dans sa communication. Il n’est pas si lisse que ça, mais je trouve qu’il ferait un très bon capitaine actuellement » estime Walid Acherchour, pour qui Jules Koundé coche toutes les cases afin de faire un bon capitaine de l’Equipe de France. Un choix partagé par plusieurs observateurs et supporters mais pas par Didier Deschamps, qui a préféré la discrétion et l’expérience de Ngolo Kanté pour le match de ce jeudi.